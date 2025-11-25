Скрита промяна в кръвта причинява дълъг COVID

Скрита физическа промяна в тялото може да е причина за продължителното неразположение, което някои хора изпитват след заразяване с COVID-19.

Анализирайки кръвни проби от пациенти с продължителен COVID-19, екип от медицински изследователи е идентифицирал необичайни микроскопични структури, които могат да допринесат за симптоми като мозъчна мъгла и умора. Ако случаят е такъв, това предлага надеждна цел за бъдещо лечение.

„Това проучване показва силна връзка между биомаркерите, показващи тромбовъзпалителна активност и дълъг COVID. Откриването на тези биомаркерни връзки не само представлява възможна нова диагностична методология, но и нови терапевтични цели, предлагащи перспективи за бъдещо значително подобрено клинично управление“, пише екипът в статия, ръководена от генетикът Ален Тиери от университета в Монпелие във Франция.

Причината, поради която някои хора изпитват симптоми в продължение на месеци до години след инфекция със SARS-CoV-2, все още е медицинска загадка, но може да са в действие множество механизми.

Една от възможностите, повдигната за първи път от физиолога Ресия Преториус от университета Стеленбош в Южна Африка през 2021 г., са микросъсиреците. Това са малки, необичайно устойчиви кръвни съсиреци, които са по-малки от тези, наблюдавани при състояния като инсулт или тромбоза, но достатъчно големи, за да възпрепятстват кръвообращението през капилярите.

Междувременно, през 2022 г., Тиери и колегите му показаха, че пациенти с продължителен COVID имат повишени нива на неутрофилни извънклетъчни капани или NET. Това са лепкави мрежи от ДНК и ензими, освобождавани от белите кръвни клетки, за да уловят и задържат патогени, нахлуващи в тялото.

Обикновено НЕТ изпълняват своята функция и след това бързо се разграждат, но когато се освобождават в големи количества или се задържат по-дълго от необходимото, те могат да допринесат за проблеми с кръвния поток, като тромбоза и атеросклероза.