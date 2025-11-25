От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

Съединените щати и Украйна значително промениха спорния 28-точков план за прекратяване на войната след интензивни срещи в Женева, които доближиха двете страни до споразумение, след като Белият дом натисна Киев да подпише плана до Деня на благодарността, пише The Washington Post.

Промените, които двама служители определиха като много по-поносими за Украйна, вероятно ще бъдат по-малко приемливи за Русия — парадокс, който отдавна води до задънена улица по въпроса за прекратяване на войната.

Оригиналният проект, представен на украинския президент Володимир Зеленски в Киев миналата седмица, правеше отстъпки на Москва, които преминаваха „червени линии“ за Украйна, предизвиквайки възмущение в Киев и сред съюзниците му, включително републиканци в Конгреса. Зеленски и водещи официални лица прекараха последните дни в дипломатически усилия за постигане на по-добро споразумение.

Американска делегация, водена от държавния секретар Марко Рубио, и украински екип, ръководен от ръководителя на президентската канцелария Андрей Ермак, проведоха преговори в Женева през уикенда, за да въведат промени в предложението.

„Срещите бяха напрегнати и трудни, но продуктивни“, каза Олескандър Бевз, съветник на Ермак, който участва в преговорите. Той отбеляза, че крайният срок в четвъртък вече изглежда по-гъвкав. „Не е червен код. По-важно е да се финализира текстът.“

„Много от спорните положения бяха или омекотени, или преработени, за да се доближат до украинската позиция или да намалят изискванията към Украйна“, каза той. Към понеделник, въпреки че не целият език на проекта беше напълно „приемлив“ за Киев, текстът беше преработен до степен, че поне можеше да „бъде разглеждан“, докато преди това представляваше ултиматум.

САЩ заплашиха да спрат цялата подкрепа, ако споразумението не бъде прието до Деня на благодарността, съгласно предишни съобщения.

И двете страни се съгласиха да премахнат точки, свързани с американско-руски взаимодействия, които не включват Украйна, за да се предпази Зеленски от подписване на документ с положения, несвързани с неговата страна. Киев също настоя въпроси, свързани с Европа, да бъдат решавани отделно и стремежът на Украйна за членство в НАТО да се решава съгласно правилата на Алианса, които изискват консенсус, което по същество премахна правото на вето от първоначалния проект.

Други въпроси обаче бяха по-трудни за решаване.

Зеленски не е упълномощил никого освен себе си да обсъжда териториални въпроси, което означава, че малко напредък беше постигнат по първоначалното предложение, включващо признаване на контрола на Русия върху части от Украйна и оттегляне на украински войски от Донецкия регион.

Украинската страна обаче изясни на американските официални лица, че е готова да започне обсъждания от текущата си военна позиция и не желае да се ангажира с предложения за размяна на територии. Американците разбраха, че териториалните въпроси могат да предизвикат социални вълнения или военни протести в Украйна.

Очаква се Зеленски и президентът Доналд Тръмп да решат някои от тези въпроси при среща или телефонен разговор, който все още не е насрочен. Междувременно руският помощник на президента Юрий Ушаков заяви, че е имало сигнали от САЩ за организиране на официална среща за обсъждане на предложенията.

Към понеделник документът беше съкратен от 28 на 19 точки, според официален източник, запознат с дискусиите, който, както и други, говори при условие за анонимност заради чувствителната дипломатическа информация.

Крайната бройка все още не е била окончателно договорена, но основата остава американското предложение — а не отделен европейски проект на същия документ, който също циркулира през уикенда.

Европейските предложения бяха „полезни“, но американците се фокусираха върху първоначалния документ. Европейски официален представител, запознат с преговорите, каза, че изглежда положенията за европейската сигурност са премахнати от последния проект, който се концентрира основно върху Украйна. Първоначалните условия изненадаха европейските представители, когато изтекоха миналата седмица, предизвиквайки разочарование, че не са били консултирани.

„Това не е въпрос на тях“, каза официалният източник, имайки предвид САЩ и Русия.



В Женева Рубио увери европейците, че условията, засягащи пряко Европа и НАТО, ще бъдат „част от отделен процес, тъй като изискват тяхното участие“. Той също така отбеляза, че първоначалният план е получил „въвеждане от двете страни“ и се променя „ежедневно“.

Европейските официални лица — главни поддръжници на Зеленски, които се опасяват, че могат да бъдат изключени от преговори, които засягат континента — изготвиха свои поправки към първоначалния 28-точков американски план. Те противодействали на условия, които ограничават украинската армия и изискват териториални отстъпки.

Рубио заяви, че не е знаел за „контра-план“ при запитване за европейската версия.

Един европейски дипломат отбеляза усещане за „мистерия около текущата фаза на преговорите“ между САЩ и Украйна. „Ние не сме напълно включени. Опитваме се да се включим, но за момента се срещаме с някои отхвърляния от американците.“

Европейските официални лица са искали „структуриран подход с дипломати, седящи заедно, обсъждащи и създаващи нещо, което звучи като дипломация, а не като нещо написано в ChatGPT или руската версия на документа“, каза дипломатът.

В понеделник президентът на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че срещите в Женева, където са присъствали висши европейски представители, са довели до напредък. „Остават въпроси за разрешаване, но посоката е положителна“, каза той.

Той добави, че 27-те страни от Европейския съюз ще продължат „да подкрепят този процес“ и условия, „които го засягат пряко“, като санкции срещу Москва, замразени руски активи в Европа или усилията на Украйна да се присъедини към ЕС, „изискват пълното участие и решение на блока“.

Европейците се противопоставиха на някои условия, включени в американското предложение, включително даване на част от печалбата от инвестиции в Украйна със замразени руски активи на САЩ.

Модифицирана европейска версия на плана гласи, че замразените руски активи, основно в Европа, ще бъдат използвани за възстановяване на Украйна и „ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на страната“. Тя също повиши максималния брой на украинската армия от 600 000 на 800 000 „в мирно време“ и включва американска гаранция за сигурността на Украйна, подобна на член 5 на НАТО — клаузата, според която нападение срещу един е нападение срещу всички.

Тръмп публикува в Truth Social в понеделник след докладите за напредък: „Възможно ли е наистина да се постига голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна???“

„Не вярвайте, докато не го видите, но нещо добро може би се случва. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА!“

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не е получила официално нищо относно „актуализираната и прецизирана рамка за мир“, изготвена на срещата в Женева с участието на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя на Тръмп Джаред Кушнер и министъра на армията Даниъл Дрискол.

Песков каза, че Русия остава отворена за преговори след като президентът Владимир Путин заяви в петък, че по-ранният 28-точков мирен план може „да послужи като основа за окончателно мирно споразумение“.

За сравнение, помощникът на руския президент Ушаков определи така наречения „европейски план“, за който медиите съобщиха в понеделник, като „неконструктивен“.