Делян Пеевски: Васил Терзиев да отвори паркинга на “Александър Невски” за хората

Делян Пеевски отправи остра критика към кмета на София Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ и "Спаси София" относно управлението на паркинга пред храм-паметника "Св. Александър Невски". В своя позиция, публикувана в социалните мрежи, той настоя пространството да бъде отворено за гражданите още днес.

Искане за незабавни действия

Пеевски призова столичния градоначалник да предприеме незабавни мерки за осигуряване на достъп до паркинга за жителите и гостите на София. Според него мястото е ключово за хората, които посещават храма, Националната галерия "Квадрат 500" или Българската академия на науките (БАН).

"Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, 'Спаси София' и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата 'Св. Александър Невски' за хората", заяви Делян Пеевски.

Критика към управлението

Политикът коментира и реакциите на столичните общински съветници от последните дни, като ги определи като "смешен плач". Той постави въпроса защо през последните две години не са предприети действия за връщането на паркинга на гражданите, ако това е била целта им.

"Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как 'паркингът да го няма', момчета? Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например", допълни лидерът на "ДПС – Ново начало".

В позицията си Пеевски обвини градската управа в бездействие и липса на решителност относно стопанисването на зоната. "А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап - какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, да го предоставите на столичани", попита риторично той.

Изявлението идва на фона на продължаващите дебати за организацията на движението и паркирането в историческия център на столицата.