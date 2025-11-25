  • Instagram
Държавни служители се вдигат на бунт

Държавни служители се вдигат на бунт
Служители от три ключови държавни институции ще излязат на съвместен протест утре, 26 ноември (сряда), точно в 12:30 часа. Недоволството обхваща Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане. Първоначално планираните отделни акции се обединяват в един мащабен протест пред териториалните поделения на структурите в цялата страна, включително и в Русе.

Решението за общите действия е взето от Синдиката на административните служители (САС) "Подкрепа" заради съкратените срокове за приемане на Закона за държавния бюджет за 2026 година и актуализирания дневен ред на Народното събрание.

Искания за достойни доходи

Основната причина за недоволството е липсата на адекватна политика по доходите в държавната администрация. Служителите настояват за увеличение на заплатите, което да компенсира инфлацията и нарасналия обем от задължения.

"Системата е на ръба. Ние не искаме привилегии, а елементарно уважение към труда ни и възможност да живеем достойно. Без стабилна администрация държавата не може да функционира", заяви председателят на САС "Подкрепа" Кремена Атанасова, цитирана в официалното съобщение на синдиката.

Три основни цели на протеста

Организаторите са формулирали три ключови искания, които ще бъдат отстоявани по време на 30-минутната акция утре:

Достойно възнаграждение: Увеличение на заплатите, съобразено с инфлацията и реалното натоварване на служителите.

Спиране на атаките: Преустановяване на публичния натиск и стигматизацията на държавните служители, които изпълняват важни обществени функции.

Нормални условия: Гарантиране на устойчиви решения за подобряване на административния капацитет и условията на труд.

В Русе организацията на протеста се координира от Регионалния съюз на КТ "Подкрепа". Според регионалния секретар Надка Бончева, служителите ще изразят своето несъгласие пред сградите на съответните поделения в града.

