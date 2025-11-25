15-ите национални отличия „За жените в науката“ ще бъдат връчени на 26 ноември в БАН

• Юбилейното издание започва с първата по рода си панелна дискусия на български жени иноватори.

• Сред официалните гости на церемонията по награждаване са: Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, и Максимилиано Френца, генерален директор на L’Oréal в България и за региона Адриатика-Балкани.

25 ноември 2025 г., София – Утре, 26 ноември, ще бъдат връчени 15-ите национални отличия „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, които ежегодно признават три изявени български жени учени за техните революционни проекти. Официалната церемония ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките с участието на Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България. Сред специалните говорители ще бъде и Максимилиано Френца, генерален директор на L’Oréal в България и за региона Адриатика–Балкани.



По повод 15-годишния юбилей програмата включва за първи път панелна дискусия, посветена на ролята на жените иноватори и значението на науката за обществото. Тя ще започне в 16:30 ч., точно преди церемонията по връчването на отличията, и е на тема „Светът има нужда от наука, а науката – от жени“.



Панелът ще покаже как български жени-лидери превръщат научните пробиви в реални иновации – от AI решения в медицината и епигенетиката до устойчиви водородни технологии и персонализирано здраве – и как тези модели създават нови възможности за бизнеса.



В дискусията ще се включат проф. Милена Георгиева – професор в Институт по молкулярна биология – БАН, съосновател на EPIX AI и лидер в епигенетиката и AI за дълголетие; доц. Елисавета Кирилова – водещ изследовател в областта на устойчивите водородни технологии и енергийния преход, лауреат на програмата „За жените в науката“ в България (2011); д-р Росица Паунова – учен от МУ–Пловдив, първият изследовател у нас, приложил AI в психиатричната диагностика, лауреат на програмата (2023); и Боряна Герасимова – предприемач, превръщащ ДНК анализа в персонализирана превенция и реални ползи за пациентите.



Сред официалните гости и в качеството си на говорители на официалната церемония ще са още акад. Николай Витанов, зам.-министър на образованието и науката, Елена Шекерлетова, зам.-министър на външните работи и председател на Националната комисия за ЮНЕСКО, чл.-кор. проф. Евелина Славчева, председател на БАН, и акад. Тони Спасов, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.





Революционните изследователски идеи и научни постижения на три вдъхновяващи родни таланта ще бъдат отличени по програмата за 2025 г. Отличието „За жените в науката“ се равнява на 5000 евро и всяка година се предоставя на три дами учени като признание на таланта им и в подкрепа на научните им амбиции да променят света към по-добро. В глобален план програмата цели да стимулира развитието на науката, да повиши броя на жените изследователки (едва 33.3%* от учените в света са дами) и да постигне полово равенство в тази сфера.



Събитието и програмата тази година се провеждат с медийната подкрепа на БНТ, БНР, Bloomberg TV, Стандарт, Труд, Мениджър, Cosmopolitan, GRAZIA, EVA, Glamour, Жената днес, Dir.bg, Novinite.bg, Jenite.bg, Woman.bg, Mika Magazine, сп. Наука, Econ.bg, Bela.bg, Code Health TV.



„За жените в науката“ е уникален за България и света проект. Той е и сред най-престижните научни конкурси у нас и се провежда в партньорство между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L'Oréal България от 2010 г. насам. Към момента по програмата са отличени 42 великолепни дами с общ награден фонд от 210 000 евро (вкл. трите победителки от тази година) за техния впечатляващ научен потенциал, постижения и любов към изследователската дейност.



Подробна информация за „За жените в науката“ е налична на официалния уебсайт на програмата: zajenitevnaukata.bg.