Първо изригване от хилядолетия: Пепелта от вулкана Хейли Губи прекъсва полети от Африка до Южна Азия

Вулкан в района Афар в Етиопия, дълго считан за неактивен, изригна внезапно в неделя, отбелязвайки първата известна активност на вулкана Хейли Губи от близо 10 000 години. Сателитни наблюдения заснеха момента, когато изригването издигна високи облаци от пепел до приблизително 13 700 метра. Пепелният облак се разпространи бързо, пресичайки Червено море към Йемен и Оман, преди да премине над Арабско море и да достигне няколко региона в Индия.

Key Facts About the Eruption in Ethiopia Yesterday:



🔸 Volcano: The eruption happened at Hayli Gubbi, a shield volcano in Ethiopia’s Afar Region.



🔸 Timing: It erupted on 23 November 2025, around 08:30 UTC.



🔸 Dormancy: This is the first confirmed eruption in more than 12,000… pic.twitter.com/2nz8i2DQRC — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 24, 2025

Учени отбелязват, че Хейли Губи е останал тих през целия холоценов период, като няма исторически записи за предишни изригвания. Нови изображения от мисията Sentinel-2 на Европейската космическа агенция и наблюденията на Волканическия център за пепел в Тулуза проследяват движението на облака на огромни разстояния за кратко време.

Облакът премина над множество индийски щати, включително Гуджарат, Раджастан, Делхи, Пенджаб, Харяна и части от Махаращра. Той продължи към Хималайския пояс, хълмовете на Непал и района Терай, преди да бъде пренесен още по на изток. Според Индийската метеорологична служба силни ветрове са пренесли облака от Етиопия през Арабския полуостров към Южна Азия, като прогнозите показват, че облаците ще се изчистят от индийското небе до вечерта на вторник и ще продължат на изток към Китай.

Изригването предизвика значителни смущения в авиацията. Множество полети в Индия бяха отменени или пренасочени, докато авиационните власти следяха сателитни данни и координираха действията си с глобалните центрове за вулканична пепел. Въпреки широкия обхват на облака, на земята в Индия е регистрирано минимално падане на пепел. Облакът обаче съдържа серен диоксид и фини частици, които предизвикват притеснения за качеството на въздуха в някои райони. Метеоролозите отбелязват, че облакът, движейки се навътре в сушата, съдържа предимно серен диоксид с малки до умерени следи от вулканична пепел. Въпреки че е малко вероятно облакът да влоши значително условията на земята в Индия, някои ефекти са възможни върху високите райони на Непал, Хималаите и части от Терай.

Местните общности в Етиопия усетиха непосредствените последици. Села близо до вулкана бяха покрити с прах, а фермери съобщиха за затруднения, тъй като пасищата за добитък са покрити с пепел. Официални лица потвърдиха, че няма жертви, но последствията представляват сериозно предизвикателство за пасторалните домакинства. Жителите описаха момента на изригването като експлозивно събитие, сравнявайки взрива с внезапна детонация, последвана от гъст дим и пепел, издигащи се над ландшафта. Изображения на НАСА също показват мащаба на събитието, като показват големи облаци пепел, разпространяващи се над Червено море.

Вулканичните облаци достигнаха до Пакистан, където метеорологичните власти издадоха предупреждения, след като пепелта навлезе в националното въздушно пространство в понеделник. В Индия, Air India анулира няколко вътрешни и международни полета, за да извърши предпазни проверки на самолети, преминали наскоро през засегнатите въздушни коридори. Делхи, вече засегнат от силно замърсяване на въздуха, не се очаква да понесе значителни допълнителни последици, тъй като по-голямата част от вулканичната пепел остава на голяма височина.

Хейли Губи се намира на около 800 километра североизточно от Адис Абеба и формира южния край на вулканичния масив Ерта Але в региона Афар. Вулканът е с височина около 500 метра в район с голяма геоложка активност, обусловена от раздалечаването на тектонични плочи.