Руски хиперзвукови ракети и дронове удариха Киев, поне шест загинали и много ранени

Руските военновъздушни сили проведоха един от най-тежките си нощни удари през последните седмици, на 25 ноември, поразявайки Киев и няколко области с вълни от дронове "Шахед", крилати ракети, балистични оръжия и хиперзвукови ракети "Кинжал". Атаката, описана от украинското Министерство на енергетиката като широкомащабен и координиран удар по енергийни обекти, засегна и жилищни квартали, като в няколко части на столицата избухнаха пожари и бяха разрушени домове.

Първоначални данни от Държавната служба за спешни случаи потвърдиха, че най-малко шест души са загинали в Киев, а 13 са ранени през нощта, като властите предупредиха, че броят на жертвите може да нарасне, докато спасителите продължават да търсят в хора в разрушените сгради. Нощният удар предизвика сирени за въздушна тревога в цялата страна, след като бяха засечени излитания на изтребители МиГ-31, въоръжени с ракети "Кинжал", от руски авиобази. Само няколко часа по-късно, докато пожарникарите все още гасяха пламъците и разчиствали отломки, ново излитане на МиГ-31 предизвика втора национална тревога за балистични ракети.

Първите експлозии в столицата бяха чути малко след 1:00 ч. след полунощ, последвани от повторни взривове през следващия час, според журналисти на място. Въздушните сили на Украйна се опитаха да прихванат ракетите, а в 1:40 ч. кметът Виталий Кличко съобщи за прекъсване на водоснабдяването и електрозахранването в няколко района. В Печерския район бяха поразени няколко многоетажни жилищни сгради, включително 22-етажен блок с сериозни щети на няколко етажа. В част от сградата избухна пожар, като спасителните екипи евакуираха жители и търсеха хора, останали под отломките.

Отделен удар или падащи отломки предизвикаха голям пожар в девететажна сграда в Днипровския район. Там бяха потвърдени две жертви, включително 86-годишна жена, а няколко души бяха ранени, докато пожарникарите се бореха с огъня. В района пламна и гараж, допълвайки щетите. В друга част на града двуетажна сграда беше ударена, без да избухне пожар, а отломки бяха регистрирани в частния жилищен сектор на Дарницки район.

Сутринта още една тревога беше обявена, след като властите съобщиха, че нови ракети "Кинжал" се насочват към столицата. Кличко по-късно каза, че в района на Святошин е ударена сграда с хора, които се смятат за затрупани под срутените части. Властите потвърдиха четири смъртни случая и трима ранени в този район. Медицинските служби по-късно съобщиха, че общият брой на пострадалите в Киев е достигнал девет души, включително едно дете, а няколко възрастни са хоспитализирани.

По-широкият регион на Киев също беше поразен. В Бяла Църква ракетни и дронови удари унищожиха четири къщи и повредиха жилищен блок, като падащи отломки засегнаха високите сгради. Местни власти съобщиха за една жертва и 14-годишно момиче, ранено по гърба. Спасителни екипи евакуираха 46 жители от повредената сграда и нейното подземно убежище. Държавната служба за спешни случаи уточни, че районите Бровари, Бяла Църква и Вишгород са били атакувани през нощта.

На други места в страната руски ракети и дронове бяха регистрирани в областите Запорожие и Харков. ВВС на Украйна съобщиха, че един от руските дронове вероятно е преминал границата с Румъния по време на атаката.

Мащабът и моделът на удара съответстват на продължаващата кампания на Русия за поразяване на енергийна инфраструктура с наближаването на зимата. В няколко части на Киев бяха наблюдавани повреди на електричество и водоснабдяване. Министерството на енергетиката заяви, че ще започне спешна оценка на щетите по критични съоръжения и ще идентифицира незабавни нужди за възстановяване.

Ударите се случиха и на фона на продължаващото политическо напрежение около потенциална мирна сделка. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, говорейки на 21 ноември, отбеляза, че много от големите енергийни съоръжения на Украйна са били атакувани и че ситуацията става все по-трудна. Президентът Володимир Зеленски призова украинците да останат бдителни и подчерта, че Русия ще продължи военния натиск въпреки дипломатическите преговори. Той апелира към международните партньори, особено САЩ, да вземат предвид продължаващите ракетни удари на Русия при обсъждане на рамка за прекратяване на войната.

През целия 25 ноември сутринта спасителните екипи продължиха операциите на множество обекти в Киев, разчистване на отломки, гасене на пожари и спасяване на жители от разрушени сгради. Властите предупредиха, че броят на жертвите може да се увеличи, докато продължават спасителните усилия както в столицата, така и в околните райони.