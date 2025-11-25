Ваучерите за храна остават с таван 200 лв., въпреки риск от недостиг през 2026 г.

Таванът на ваучерите за храна в момента е 200 лв. Няма заложено увеличение в бюджета за 2026 година той да стане 300 лв. 70-80% от работодателите дават максималната сума на служителите си.

"В проектобюджета няма заложено увеличение на ваучерите за храна - нито на квотата, нито на максималната необлагаема сума на ваучерите. Квотата остава на нивото от 2024 г. Досега беше 1,6 млрд. лв., сега е 818 млн. евро", обясни в студиото на "България сутрин" Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

Тя допълни, че сумата не е закръглена в бюджета, а само е конвертирана от лева в евро.

В България 835 000 души получават ваучери за храна всеки месец. Ако тази квота остане на равнището от тази година, тя ще се изчерпи още преди края на третото тримесечие, показват разчетите. Така в последните три месеца на 2026 г. остатъчната сума няма да бъде достатъчна.

"Такава ситуация имаше преди 10 години. Практиката показва, че когато квотата се изчерпи, просто ваучерите отпадат. От това губи служителят, но така и не влизат парите в икономиката обратно", предупреди Обущарова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Максималната стойност на ваучерите в нашата страна от 200 лв. е най-ниска за ЕС.