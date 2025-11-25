ЦГМ разкри колко ще струват картите и билетите в София в евро
"Преминаваме към евро! Цените са надолу." Това съобщиха от Центъра за градска мобилност.
Всъщност билетите са със закръглена цена надолу.
От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро. Цените – в полза на пътниците!
Билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 € (вместо 82)
Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €
Месечна карта от 50 лв. 25,50 €
Годишна карта от 365 лв. 185 €
