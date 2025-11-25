  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +5 / +5
Варна: +10 / +12
Сандански: +8 / +9
Русе: +6 / +7
Добрич: +9 / +10
Видин: +6 / +7
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +5 / +6

ЦГМ разкри колко ще струват картите и билетите в София в евро

  • Сподели в:
  • Viber
ЦГМ разкри колко ще струват картите и билетите в София в евро
A A+ A++ A

"Преминаваме към евро! Цените са надолу." Това съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Всъщност билетите са със закръглена цена надолу.

От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро. Цените – в полза на пътниците!

Билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 € (вместо 82)

Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €

Месечна карта от 50 лв. 25,50 €

Годишна карта от 365 лв. 185 €

#ЦГМ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите