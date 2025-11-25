Съдът на ЕС: България ще трябва да признава еднополови бракове от чужбина

Държавите членки на Европейския съюз са длъжни да признават браковете между лица от един и същ пол, сключени законно в друга страна от блока, за целите на правата, произтичащи от европейското законодателство. Това постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) в свое решение от днес, съобщиха от пресцентъра на институцията в Люксембург.

Решението е по повод казус с двама полски граждани, сключили брак в Германия, на които полските власти са отказали да пререгистрират брачния акт. Този отказ е бил мотивиран с факта, че националното законодателство на Полша, подобно на българското, не предвижда възможност за брак между лица от един и същ пол.

Магистратите в Люксембург са категорични, че подобен отказ ограничава основни права, гарантирани от правото на ЕС, и по-конкретно свободата на движение и пребиваване.

"Когато граждани на Съюза създадат семейство в приемаща държава членка и след това се завърнат в своята страна по произход, те трябва да могат да продължат семейния си живот там," се посочва в мотивите на съда.

Съдът подчертава, че макар държавите да запазват суверенното си право да решават дали да разрешат еднополовите бракове във вътрешното си законодателство, те не могат да игнорират правния статут, който техните граждани вече са придобили законно в друга държава от Общността. Ако единственият начин за признаване на тези права е пререгистрация на акта за брак, администрацията е длъжна да я извърши, без да прилага дискриминационни критерии.

Какво означава това за България

Днешното решение има задължителен характер за всички страни членки, включително и за България. Конституцията на Република България дефинира брака като съюз между мъж и жена, но решението на СЕС не променя тази дефиниция за целите на националното семейно право, а налага задължение за признаване на административните последици от брака.

На практика това означава, че българската държава ще трябва да третира като "семейство" еднополови двойки, сключили брак в страни като Испания, Германия или Нидерландия, когато става въпрос за права по линия на ЕС, като:

Право на пребиваване на съпруга/съпругата;

Права на семейно обединение;

Социални и здравни права, произтичащи от статута на съпруг;

Наследствени права и административни процедури, свързани със свободното движение.

Администрацията в България няма да има право да отказва услуги или права на такива двойки с аргумента, че те не са семейство според българския Семеен кодекс, ако те вече са признати за такова в друга държава от ЕС. Юристи коментират, че това неизбежно ще наложи промени в административните практики и регистрите за гражданско състояние у нас