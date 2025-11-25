Петър Янков: Розовите облаци над София носят дъжд и вятър

Червено небе обхвана София рано тази сутрин, а мнозина столичани възприеха явлението като мистичен знак или просто като красив изгрев. Според метеоролозите обаче, грандиозните цветове имат напълно научно обяснение и служат като категоричен предвестник за промяна във времето.

Обагреното в розово небе от тази сутрин предвещава вятър и дъжд, заяви синоптикът Петър Янков, цитиран от "24 часа".

"Тези облаци са от ниския етаж на границата на средните - някъде около 2500 метра. Оцветяването се получава, когато във високи слоеве е ветровито - до 20 м/сек. При тях се вдигат прахови частици и те на фона на изгрева пречупват светлината. Те са с по-голям размер, не са фини", обясни експертът.

Прахови частици оцветяват небето

Янков уточни, че цветовете могат да дадат информация и за произхода на въздушните маси. Когато има пренос от Сахара, долният край на облаците често се оцветява в жълто, докато преносът на частици от Мала Азия води до червени нюанси.

"Все пак розовите краски тази сутрин са първите предвестници на едно сериозно заоблачаване от утре", допълни синоптикът.

Студеният фронт е на границата

Според Петър Янков границата между по-студения и по-топлия въздух в момента преминава през Сърбия и Северна Македония, като спира точно на нашата западна граница.

"Затова казваме, че Господ е българин", коментира с усмивка метеорологът.

Научното обяснение

Цветът на облаците, наблюдаван от земята, разкрива процесите в атмосферата. Облаците се образуват, когато топлият въздух абсорбира водна пара и се издига. При този процес въздухът се охлажда, а парата кондензира в малки капчици.

Червени, оранжеви и розови облаци се наблюдават почти изключително по време на изгрев или залез. Цветът им се дължи на разсейването на слънчевата светлина в атмосферата извън самите облаци. Те отразяват дълговълновата неразсеяна светлина от Слънцето, която преобладава в тези части на деня.

Сутрешният минимум на температурата увеличава относителната влажност на въздуха, което създава условия за образуване на мъгла или слоеста облачност.