Всеки четвърти в Европа живее в режим на оцеляване

Въпреки че инфлацията в Европа се забавя и икономическата обстановка показва признаци на стабилизиране, финансовото здраве на домакинствата остава крехко. Всеки четвърти европеец продължава да изпитва затруднения с покриването на битовите си сметки в срок. Това показва най-новият "Доклад за потребителските плащания 2025" (European Consumer Payment Report) на компанията за управление на кредити Intrum, цитиран от Euronews.

Леко подобрение, но трайни проблеми

Данните от проучването разкриват спад в дела на хората, които изостават с плащанията – от 37% през 2023 година до 24% през настоящата 2025 година. Въпреки тази положителна тенденция, докладът подчертава, че значителна част от населението на Стария континент все още живее в "режим на оцеляване".

Разликите между отделните държави са отчетливи. Испания и Австрия са отличниците в класацията, където 83% от домакинствата успяват да покриват задълженията си навреме. На другия полюс е Гърция, където този дял е едва 67%.

"Между финансово стабилните домакинства и тези, които живеят месец за месец, продължава да се отваря пропаст," заяви Агнешка Кункел, изпълнителен директор на Intrum TFI.

Младите са най-уязвими

Кризата с разходите за живот е оставила най-дълбок отпечатък върху младите хора. Тревожната статистика сочи, че при представителите на "Поколението Z" (родените между края на 90-те и началото на 2010-те) ситуацията се влошава драстично.

През 2025 година 63% от анкетираните младежи признават, че пропускат плащания редовно – огромен скок спрямо 2024 година, когато този дял е бил едва 20%.

Влиянието на социалните мрежи

Докладът на Intrum извежда на преден план и една нова тенденция – влиянието на дигиталната среда върху финансовото поведение. Близо една трета (31%) от младите европейци признават, че стремежът им да подражават на луксозния начин на живот, демонстриран от инфлуенсърите в социалните мрежи, ги е подтикнал към задлъжняване.

Основната причина за просрочията обаче остава липсата на средства. Ако през 2024 година 20% от младежите са посочили недостига на пари като водещ фактор, то през 2025 година този процент скача до 52%.

Липса на буфери

Въпреки спадащите лихви и стабилния трудов пазар, способността за спестяване остава ниска. Едва шестима от десет европейци успяват да заделят средства за "черни дни", а 43% от потребителите споделят, че последните икономически турбуленции са нанесли дългосрочни щети върху личните им финанси.



