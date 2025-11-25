Според ново изследване: Гледането на кратки клипчета в ТикТок може да причини „мозъчно гниене“

Миналата година „мозъчна гнилост“ (brain rot) беше избрана за дума на годината от Оксфордския речник - термин, който обхваща опасенията относно въздействието на консумацията на „прекомерни количества нискокачествено онлайн съдържание, особено в социалните медии“.



Последните открития на Американската психологическа асоциация потвърждават, че мозъчната гнилост не е мит, а реален неврокогнитивен синдром, който причинява сериозни щети.

Проучването, озаглавено „Фундаменти, чувства и фокус: Систематичен преглед и мета-анализ, изследващ когнитивните и психически здравни корелати на използването на кратки видеоклипове“, пряко свързва кратки видеосъдържания (SFV) от алгоритмично управлявани платформи като TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts с мозъчната гнилост.



Изследователите анализираха данни от 98 299 участници в 71 проучвания и откриха, че колкото повече кратко съдържание гледа човек, толкова по-лоши когнитивни резултати има впоследствие.

А видеа се гледат много, тъй като анализът показва, че младите хора днес прекарват средно по 6,5 часа на ден онлайн.

В проучването се посочва: „Според тази рамка, многократното излагане на силно стимулиращо, бързо развиващо се съдържание може да допринесе за привикване, при което потребителите стават по-бавни и им коства повече усилия при извършването на някои когнитивни задачи като четене, решаване на задачи или задълбочено учене.“ Като други странични ефекти са описани по-лош сън, повишено безпокойство и по-осезаемо усещане за самота, отбелязва Евронюз.

Накратко, прекомерното излагане на нискокачествено цифрово съдържание има негативно въздействие върху начина, по който функционира мозъкът ни. Колкото повече гледате кратки клипчета на платформи като TikTok, толкова повече отслабва вниманието ви, което се отразява на психичното ви здраве и критичното ви мислене.