5 неща, които никога не виждате в сънищата си

Сънищата ни могат да бъдат невероятно ярки: полети, луди приключения или абсурдни ситуации изглеждат напълно реални. Но въпреки фантастичния характер на тези нощни сцени, изследователите казват, че има поне пет неща, които мозъкът почти никога не възпроизвежда в сънищата, пише „Дейли мейл“.

Начело в този списък е смартфонът. Въпреки че хората прекарват часове дневно със смартфони, те рядко се появяват в сънищата. Анализ на 16 000 сънувани сцени разкри, че телефоните се появяват само в 3,55% от сънищата на жените и 2,69% от сънищата на мъжете.

Учените обясняват, че съвременните джаджи са твърде млади, за да са еволюирали, докато сънищата са древен механизъм за симулиране на заплахи, развил се преди десетки хиляди години. Ето защо мозъкът е по-склонен да си представя опасности – бури, хищници или змии – отколкото Messenger или TikTok.

1. Текст: думите в сънищата се превръщат в безсмислици

Да видиш текст е едно, а да го прочетеш е съвсем друго. Учените казват, че истинското четене в сънищата е почти невъзможно.

По време на REM съня (стадият на съня, когато човек сънува) областите на мозъка, отговорни за речта, са по-малко активни, така че писмената информация изчезва, изкривява се или се превръща в хаотични символи.

Въпреки че някои писатели и поети понякога могат да четат насън, това е рядко изключение.

2. Числа: математиката в сънищата е унищожена

Ако сънувате изпит по математика, почти е гарантирано, че числата ще се размажат или ще започнат да се променят.

Сънищата се генерират „отгоре надолу“ – мозъкът сам създава сцената, без реален сензорен вход, така че малки детайли като числа или показания на часовник са нестабилни.

3. Мириси и вкусове: почти липсват

Без значение как сте мечтали за храна, почти сигурно не сте я вкусили.

Само около 1% от хората описват миризми в сънищата си, а малко повече описват вкусове.

Това може да се дължи на факта, че обонятелните пътища са еволюционно древни и слабо интегрирани със зрителната система, или защото в реалния живот хората обръщат по-малко внимание на миризмите.

4. Смартфони и други устройства

Телефоните не само рядко се появяват, но когато се появят, изглеждат странно: не работят правилно, менюто „плава“ и екранът е изкривен.

Мозъкът просто не ги смята за важни за „еволюционния сценарий“, който се моделира в сънищата.

5. Вашето собствено отражение

Възможно е да се погледнеш насън, но... почти никога не изглеждаш по същия начин, както в действителност.

Хората често се възприемат изкривени, на различна възраст, с фантастични промени или дори като различен човек.

Учените предполагат, че мозъкът изпитва затруднения с точното възпроизвеждане на собственото си лице без външна сензорна подкрепа, така че го замества произволно.