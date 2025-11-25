Губим платен годишен отпуск: Имаме месец да си вземем дните

Всички дни отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година. Това обясняват експертите от Главна инспекция по труда, цитирани от "Фокус".

Работодателят дължи и обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение отново за всички дни, които не са погасени по давност. Давността започва да тече от следващата годината, за която се полага отпускът. Например до края на 2025 г. могат да се използват последно дните от 2023 г. Казано просто, ако сте натрупали отпуск по-голям от 40 дни, е време да се размърдате, съветва "Фокус". Пуснете отпуск още утре, но имайте предвид, че това е заявление, което чака одобрение. Шефът трябва да го разпише.

Отваряме една скоба. Говорим за над 40 дни – за хората, които по договор имат 20 дни платен отпуск. В много сфери има и допълнителни дни.

Още нещо важно: Давността спира за периода, в който работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н.

Част от отпуска може да бъде отложен за следващата календарна година след искане на работниците и служителите и със съгласието на работодателя. Работодателят също може да отложи част от отпуска, но само по важни производствени причини.

Във всеки случай обаче работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полагат, а останалите – най-късно до средата на следващата. След този срок работниците и служителите могат да ползват прехвърлените или неизползваните дни отпуск от предходната година с 14-дневно предизвестие и без съгласието на работодателя. Те обаче трябва да имат доказателства, че преди това са поискали отпуск и той им е бил отказан, съветват експертите.

В общия случай работниците са длъжни да използват платения годишен отпуск до края на календарната година, за която той се полага. Работодателите са длъжни да създадат ред за ползване на отпуските, като информират работниците в началото на годината за полагаемите дни и да ги поканят да заявят ползването на останалите от предходната година. Липсата на информиране на работещите за полагаемите им се дни е едно от най-честите нарушения, които контролните органи установяват във връзка с отпуските.