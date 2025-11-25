Защо тревожността и психическото напрежение се проявяват върху кожата често като сърбеж – и как да разпознаем психосоматичния произход

Кожата е най-големият ни орган и една от основните системи, чрез които тялото ни комуникира със света. Тя често става „огледало“ на вътрешните ни състояния – включително на нашите емоции, застраховка и нива на стрес. Много хора се сблъскват със сърбеж, зачервяване или обриви в моменти на тревожност, дори без наличието на реален дерматологичен проблем. Това явление се нарича психосоматичен сърбеж .

Защо психиката може да предизвика сърбеж? Нервната система и кожата са пряко свързани

Кожата и нервната система произлизат от един и същ ембрионален слой – ектодермата. Поради това всичко, което влияе на нервната система (тревожност, страх, паника), може да се прояви и върху кожата.

Хормоните на стреса влияят на кожната реактивност

При тревожност тялото отделя кортизол и адреналин. Тези хормони:

високата чувствителност на нервните окончания,

нарушава бариерната функция на кожата,

предизвикват сухота, която засилва сърбежа,

може да изключи или влоши състоянието като екзема, псориазис или дерматит.

Микровъзпаление, предизвикано от психически стрес

Хроничният стрес създава ниско ниво на загуба в организма. Това може да доведе до:

зачервяване,

сърбеж,

ситни пъпчици,

обостряне на чувствителността на кожата.

Навикът да „канализираме“ емоциите през тялото

Много хора не осъзнават, че когато потискат страх, гняв или притеснение, тялото започва да се проявява физически. Сърбежът често се появява там, където е натрупано напрежение – например по ръцете, вратата, главата или лицето.

Как да разпознаем, че сърбежът е психосоматичен, а не всеки проблем?

Ето няколко характерни признака:

Симптомите се появяват или усилват при стресови ситуации

Например:

преди важна среща,

след конфликт,

при силно притеснение,

когато мислите прекалено много.

Ако сърбежът се засилва паралелно с тревожността – вероятно има психосоматичен елемент.

Няма видима всяка промяна

Психосоматичният сърбеж често е налице без:

обрив,

пъпки,

зачервяване,

ранички (освен ако човек не се разчесва).

Това е важен знак.

Медицински изследвания не установяват дерматологичен проблем

Ако сте минали през:

дерматолог,

кръвни изследвания,

алергологични тестове,

и всичко е наред, но сърбежът остава – вероятно причината е психическа.

Сърбежът е мигриращ или непостоянен

Например:

един ден сърби кракът,

на следващия – ръцете,

след – тялото.

Кожните заболявания рядко „преместват“ мястото си толкова бързо.

Сърбежът се усилва предимно вечер

Когато умът е по-спокоен, тревожните мисли често се усилват – и симптомите с тях.

Сърбеж без външна причина

Психосоматичният сърбеж често се отличава с усещане „под кожата“, без реален дразнител.

Как да си помогнем, ако сърбежът е от психосоматика?

Управление на стреса и тревожността

Полезни техники:

дълбоко дишане,

медитация,

упражнения за заземяване,

прогресивна мускулна релаксация.

Психотерапия

Работата с терапевт помага за:

разпознаване на емоциите,

справяне с тревожността,

намаляване на физическите симптоми.

Умерена грижа за кожата

Дори когато проблемът е психически, е важно:

да поддържаме кожата хидратирана,

да избягваме агресивни продукти,

да използваме успокояващи кремове.

Намаляване на навика за разчесване

дръжте ноктите къси,

използвайте хладни компреси,

насочвайте вниманието към друга дейност.

Подобряване на съня

Качественият сън значително намалява количеството на кортизола.

Тревожността не се проявява само в нашите мисли и поведение – тя често „говори“ чрез тялото. Кожата е канал, през който психиката изразява напрежение, страх и емоционална болка. Сърбежът без ясно медицинско обяснение е често срещан психосоматичен симптом и може успешно да бъде овладян чрез работа с емоции, намаляване на стреса и подходяща подкрепа.