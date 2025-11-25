Проф. Рачев: Сняг на Никулден? Търсих, търсих и накрая заспах - не намерих такива данни

Ноември го изпращаме много топъл, с над 3 градуса от обичайните температури. "От утре мисля да извадя коженoтo яке, защото ще стане малко по-хладно, но няма да има бели мечки", заяви климатологът проф. Георги Рачев

"Предстои ни една нова сериозна валежна обстановка. Интересно е циклонът "Волфганг" как ще се придвижи и дали ние ще попаднем на неговия път. Ще видим колко много ще вали. Студът е над Западна и Централна Европа, затова пък в Белград е 14 градуса. За пореден път на юг топло и влажно, а на Запад - много по-хладно. ", заяви още професорът.

Според него в петък попадаме в доста сериозна валежна обстановка.

"Варна, Бургас, Сливен Стара Загора, Плевен - югопзадната част на България - това е валежната част. Ясно си личи Петрич и Златоград, една тънка ивица по южната ни граница, където валежите ще стигнат до 90-100 литра на кв. метър", заяви Рачев.

"Валежната обстановка започва от утре. Тя започва от следобед до към събота, а в Североизточна България и в неделя ще има валежи и понижение в температури. Днес и утре ще е топло. Много ще вали особено в Югозападна България, след което ще бъде доста по-хладно, и от първи декември ще започне едно затопляне", съобщи пред bTV Рачев.

"Казват, че на Никулден щяло да има сняг, аз търсих търсих и накрая заспах - не успях да намеря такива данни", добави шеговито професорът.

На връх Тодорка има силен югозападен вятър и сняг. Има зимна трайна снежна покривка. Над Смолян към края на седмицата се очакват гръмотевични бури.