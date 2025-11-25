Тайни преговори в Абу Даби: САЩ и Русия обсъждат мирния план за Украйна

Секретарят на армията на САЩ Даниел П. Дрискол пристигна в Абу Даби на 24 ноември за преговори с руска делегация и началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов, съобщава Financial Times. Според източници разговорите са започнали в понеделник вечерта и са част от продължаващите усилия за напредък по мирен план за Украйна, след по-ранни срещи в Женева с участието на представители на САЩ, Украйна и Европа.

Инициативата за мир, първоначално изготвена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руския пратеник Кирил Дмитриев, предизвика критики в Украйна и Европа, тъй като се смяташе, че благоприятства прекомерно Москва. Планът включваше изисквания за териториални отстъпки, ангажимент Украйна никога да не се присъединява към НАТО и намаляване на украинските въоръжени сили. В отговор на женевските дискусии президентът Володимир Зеленски заяви, че планът е съкратен от 28 точки до версия, по-близка до приоритетите на Украйна, като подчерта, че финализирането на споразумението остава „много трудно“.

Срещите на Дрискол в Абу Даби, потвърдени от няколко американски служители и дипломатически източници, се очаква да продължат във вторник. Детайлите за състава на руската делегация остават неясни, но целта на преговорите е бързо напредване по мирния процес. Американският служител, цитиран от CBS News, отбеляза, че руският президент Владимир Путин изглежда решен да осигури контрол върху Донецк, независимо дали чрез дипломатически средства или военни действия.

Преди посещението в Абу Даби, Дрискол посети Киев с висши американски военни лидери, включително началника на щаба на армията ген. Ранди Джордж, командващия на САЩ в Европа и Африка ген. Крис Донъю, сержант-майорът на армията Майкъл Уаймър и генерал-лейтенант Къртис Бъзард, който се отговорен за американската военна помощ за Украйна. Тези офицери обаче не участват в срещите в Абу Даби.

Първият заместник-министър на външните работи на Украйна, Сергей Кислица, отбеляза в "X", че срещата в Абу Даби представлява продължение на усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Зеленски потвърди, че след Женевата среща първоначалният 28-точков американски план е бил значително съкратен, като са премахнати клаузи за амнистия по време на война и ограничения за размерите на украинските въоръжени сили. Той добави, че някои от най-чувствителните въпроси, включително териториални спорове и членството в НАТО, ще се обсъждат директно в преговорите му с президента Доналд Тръмп.

Европейският съюз представи собствено предложение за мир, което Москва критикува като „напълно неконструктивно“, според Юри Ушаков. Междувременно се съобщава, че Вашингтон е оказал натиск върху Киев да приеме ревизирания американски план, намеквайки, че подкрепата на САЩ може да бъде засегната, ако не се постигне съгласие.

Женевските дискусии на 23 ноември доведоха до прецизирана рамка за мир, като държавният секретар Марко Рубио посочи, че Вашингтон планира да направи корекции на предложението въз основа на тези разговори. Срещите на Дрискол в Абу Даби, заедно с потенциални бъдещи контакти с украински представители, имат за цел да поддържат преговорите в движение и да разрешат оставащите въпроси по мирния план.