Дават тотото на концесия за 15 години

Българският спортен тотализатор да се отдаде на концесия за 15 години, предлагат депутатите. Народните представители от управляващото мнозинство Костадин Ангелов – ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев – БСП и Йордан Цонев от ДПС-Ново начало, предлагат в преходните и заключителни разпоредби между първото и второто четене на Закона за държавния бюджет да се създадат две нови точки относно Закона за хазарта.

Предложението е внесено до председателя на Комисията по бюджет и финанси и до председателя на НС на 24 ноември, съобщава БГНЕС. Законът за държавния бюджет ще бъде разгледан на второ четене в пленарна зала този четвъртък.



„Тотото не е водещ хазартен оператор", показва анализът на пазара на хазартни игри и постъпленията от внесени данъци и държавни такси, с които вносителите мотивират предложенията си. „Въпреки монополното си положение, постъпленията в хазната са значително по-малко в сравнение с постъпленията, които реализираха частните хазартни оператори преди промените в закона през 2020 година", пишат още вносителите от ГЕРБ, БСП и ДПС-НН.

Управляващото мнозинство предлага за концесията на Български спортен тотализатор да отговаря министърът на младежта и спорта – както за предоставянето, така и за контрола и изпълнението на концесията. Предвидено е концесията да може да бъде възложена само на местно юридическо лице или на чуждестранно юридическо лице с регистрирано място на стопанска дейност в Република България, чрез която ще осъществява концесионната дейност.



Той и още няколко души са подсъдими за нанесени щети на държавния бюджет за над 500 млн. лева

В срок до 31 март 2026 г. министърът на младежта и спорта публикува обявление за проучване на интереса за подаване на инвестиционни предложения, съгласно чл. 56 от Закона за концесиите, от заинтересовани икономически оператори за концесиониране на дейността на Държавно предприятие Български спортен тотализатор за период не по-малък от 15 години.

По силата на договора бъдещият концесионер ще придобие правото да ползва всички пунктове за залози, системи, оборудване, ценни образци и интелектуална собственост на ДП "Български спортен тотализатор".

Законопроектът предвижда средства в размер на 10% от внесения корпоративен данък от концесионера, да се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерство на младежта и спорта и да се разходват за дейности в областта на физическото възпитание, физическата активност, спорта и за поддръжка и обновление на спортни обекти и съоръжения.



Хазартни зали ще има само в градове с над 10 000 жители

10% от тези 10% пък да отиват в Национален фонд „Култура“. Предлага се и 30% от концесионното възнаграждение да се разходват за спортни клубове и федерации.