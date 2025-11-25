Конкуренция от Африка фалира заводи в Русе

Емблематичната шивашка индустрия в Русе, която десетилетия наред осигуряваше препитание на хиляди семейства и обличаше световни модни гиганти, е изправена пред крах. Причината е чисто икономическа – невъзможността на българските фирми да се конкурират с държави от Северна Африка, където заплащането на труда е драстично по-ниско.

Невъзможната конкуренция: 3 долара на ден

Основният проблем пред родните производители е цената на труда. Докато в България разходите за заплати и осигуровки растат, големите международни клиенти търсят все по-ниска себестойност и пренасочват поръчките си към държави като Тунис, Египет, Узбекистан и Мароко.

"В Мароко и Тунис заплатата на един работник средно дневно е около 3 долара и не го казвам в такъв смисъл, че хората трябва да са доволни, но все пак 6 лева на ден, колко да плащаме на нашите служители? Няма как да влезем в тези цени", коментира Миглена Христова, член на Управителния съвет на Асоциацията по текстил и кожи, цитирана от bTV.

Според браншовата организация, евтиното производство в трети страни често е за сметка на качеството, но това не спира отлива на поръчки от България.

Човешката цена на кризата

Зад сухата статистика стоят личните трагедии на стотици жени в Русе. Само за последните шест месеца около 200 шивачки в крайдунавския град са останали без работа. Очаква се нова вълна от съкращения през март 2026 година, когато още едно голямо предприятие ще преустанови дейност.



Яна Славова е една от потърпевшите. Доскоро тя е шила дрехи за престижна френска марка, но фирмата ѝ фалирала, оставяйки над 70 души без препитание.

"Собственикът спря да изплаща заплати," споделя Славова. Тя има да получава възнаграждения за два месеца, възлизащи на около 2000 лева – сума, която за момента изглежда загубена.

Краят на една епоха

Символ на разпадащата се индустрия в Русе е затварянето на една от най-старите фабрики в града. През юли, след 93 години непрекъсната работа, предприятието ("Арда" - б.р.) хлопна кепенци завинаги. Днес витрините на фирмения магазин са празни, а 77 от съкратените работнички вече са на опашката в Бюрото по труда.

Статистиката за страната е стряскаща. Преди десетилетие в шивашката индустрия в България са работили около 160 000 души. Днес техният брой е стопен почти наполовина – до едва 86 000 заети. Русе, някога наричан "Мала Виена" и модна столица, губи битката с глобализацията, в която евтиният труд на Африка се оказва решаващ фактор за големите корпорации.