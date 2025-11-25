Бизнесът излиза на протест в София

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви готовност за протестни действия срещу проекта на държавен бюджет за 2026 година. Работодателската организация призовава своите членове и целия бизнес сектор да се включат в митинг на 26 ноември в центъра на София.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ Румен Радев отправи остро послание към управляващите и обществеността.

"През последните две седмици многократно декларирахме, че настоящият проект на държавен бюджет за 2026 година ще изправи българското общество пред огромни икономически рискове – не просто в рамките на следващата календарна година, но и за годините след това", се казва в официалната позиция, разпространена от БТА.

Основни критики към бюджета

От бизнеса определят заложените параметри като "несъразмерни държавни разходи", насочени предимно към нереформирани системи. Според АИКБ това води до силно деформиране на пазара на труда.

Организацията алармира за планирано изземване на доход от всеки зает в реалния сектор в размер на над 1 милиард лева за 2026 година. Работодателите предупреждават и за опасно нарастване на държавния дълг – с 50 милиарда лева за четири години, както и утрояване на лихвените плащания.

"В предложения за одобрение вид, бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж и разширява сивата икономика", подчертават от асоциацията.

Призив за действия

АИКБ организира присъствен протест на 26 ноември 2025 г. (сряда) от 18:00 часа на площад "Независимост" в столицата.

"Призоваваме не само нашите членове, но и всички предприемачи, стопански ръководители, упражняващите свободни професии, самонаети и работещи хора да дойдат и да заявят подкрепа за устойчива, стабилна, конкурентна икономика", се казва още в обръщението на организацията.

От АИКБ уточняват, че не заема политически позиции и не се отъждествяват с конкретни партии, а настояват за диалог и отстояване на обществения интерес чрез конкретни икономически аргументи