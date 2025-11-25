Депутати искат държавата да поеме болничните след първия ден

Работодателят да заплаща само първия ден от болничния на работника, а останалите дни да се поемат от Националния осигурителен институт (НОИ). Това предлагат депутати от "Възраждане" с промени между първо и второ четене на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година.

Според предложението за първия ден работодателят ще дължи 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.

"Правилото работодателят да плаща първите три дни от болничния беше въведено като временна мярка заради тежкото финансово положение на държавата и невъзможността да се справи с фалшивите болнични," се посочва в мотивите на вносителите, цитирани от "24 часа". Депутатите аргументират искането си с това, че в момента тези условия вече не са налице.

Без вноски за втора пенсия

Друго ключово предложение на парламентарната група предвижда да отпаднат вноските за втория пенсионен стълб до края на 2026 година. Мярката засяга задължителното допълнително пенсионно осигуряване за всички лица, родени след 1960 година. Според вносителите по този начин ще се защитят правата на бъдещите пенсионери и ще се стабилизира Държавното обществено осигуряване.

Партията настоява и да отпадне предложението за повишаване на пенсионната вноска с 2 процентни пункта през следващата година и с 1 процентен пункт от 2028 година.

По-високи обезщетения за безработица

"Възраждане" предлага драстично увеличение на дневния минимален размер на обезщетението за безработица – от сегашните 9,21 евро на 19,53 евро. Депутатите искат и по-висок таван на помощта – максималният размер да достигне 61,07 евро на ден, вместо предложените в бюджетната рамка 54,78 евро.

По отношение на максималния осигурителен доход, от партията предлагат той да нарасне по-плавно и да бъде фиксиран на 2265 евро, вместо заложените в проектобюджета 2352 евро.

Пълно майчинство при връщане на работа

Сериозни промени се предлагат и в социалната сфера за родителите. От "Възраждане" настояват паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се повиши на 620,20 евро, вместо предвидените 460,17 евро.

Освен това депутатите искат майките да получават пълния размер на обезщетението за бременност и раждане, ако решат да се върнат на работа по-рано. В момента законът позволява изплащане на 50% от обезщетението при връщане на работа, а новият проект на бюджета предлагаше това да се увеличи на 75%. "Възраждане" обаче настоява за 100% изплащане на сумата като стимул за работещите родители.