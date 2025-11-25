МВФ поиска премахване на плоския данък в България

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) приключи своята редовна консултация за България за 2025 година и отправи сериозни предупреждения относно състоянието на икономиката. Финансовата институция препоръчва страната да премине към прогресивно данъчно облагане и алармира за рискове от "прегряване" на пазара на недвижими имоти.

Оценката на експертите е одобрена по така наречената "тиха процедура", след като мисия на Фонда, водена от Фабиан Бронхорст, посети страната през септември, съобщиха от институцията, цитирани от БТА.

Според анализа на МВФ, вътрешното търсене продължава да бъде основен двигател на българската икономика. Брутният вътрешен продукт (БВП) бележи ръст от 3,4% през 2024 година и 3,2% през първата половина на 2025 година. Този подем е подкрепен от високото частно потребление, силния кредитен растеж и фискалното разхлабване.

Безработицата в страната е на исторически ниски нива, а реалните заплати нарастват с бързи темпове, което води до сближаване на доходите с европейските нива. Въпреки това, инфлацията остава повишена, а ръстът на производителността изостава спрямо този на възнагражденията.

Край на плоския данък?

Една от ключовите препоръки на МВФ засяга данъчната система. Според фонда капацитетът на плоския данък за генериране на приходи вече е недостатъчен, за да отговори на нарастващите нужди от качествени публични услуги.

"В средносрочен план биха могли да се генерират повече приходи чрез увеличаване на данъчните ставки както за личния, така и за корпоративния доход и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите", се посочва в анализа на международната институция.

Допълнително се обръща внимание на разширяващия се дефицит в пенсионната система, който ще се задълбочи със застаряването на населението. МВФ препоръчва премахване на ограничението върху максималния осигурителен доход като мярка за финансова устойчивост.

Опасност от имотен балон

Финансовият сектор е стабилен, но експертите отчитат нарастващи рискове. Бързото разрастване на ипотечното кредитиране буди опасения за прегряване на пазара на жилища.

МВФ препоръчва Българската народна банка (БНБ) да използва активно "инструменти за управление на риска", насочени към кредитополучателите. Очакванията са, че след въвеждането на еврото ликвидността в банките ще се увеличи поради намаляване на задължителните резерви, което може да засили допълнително кредитирането и натиска върху цените на имотите.

Според прогнозата на фонда, икономическият растеж ще се задържи около 3% през настоящата и следващата година, подкрепен от публичните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост.