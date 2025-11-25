Вдигат цената на меда след слаб сезон и суша

Цената на пчелния мед ще се повиши драстично през следващата година заради рекордно слабата реколта и увеличените разходи за производство. Това прогнозира председателят на сдружение "Биологично пчеларство" Петко Симеонов, цитиран от БГНЕС. Според експерта секторът е изправен пред една от най-тежките си кризи, притиснат между климатичните промени, нелоялната конкуренция от внос и новите финансови тежести, заложени в Бюджет 2026.

Рекорден срив в добивите

Тазгодишната кампания е белязана от изключително ниски резултати, като спадът е драстичен дори спрямо слабата 2024 година.

"Реколтата беше много слаба. По наша оценка добивите са около 40% по-ниски от миналогодишните, а те също бяха слаби", заяви Симеонов.

Като основни причини за кризата той посочи високата зимна смъртност, с която пчеларите са започнали сезона, както и екстремната суша, обхванала големи райони на страната за втора поредна година. Въпреки очакваното поскъпване на крайния продукт, приходите няма да покрият загубите на производителите, тъй като себестойността на продукцията скача непрекъснато.

Ударът от Бюджет 2026

Освен природните бедствия, пчеларите са силно притеснени и от планираните промени в държавния бюджет за 2026 година. Заложеното увеличение на осигурителната тежест ще засегне най-силно малките стопанства, които работят "на светло".

"Това са малки производители, които най-пряко са засегнати от увеличението на осигуровките. И в същото време имаме много слаби реколти, съответно себестойността на продуктите е доста по-висока", коментира браншовикът.

Според него липсата на адекватна държавна политика принуждава все повече хора да напуснат бизнеса или да преминат в сивия сектор, за да оцелеят.

Проблемът с вноса

Сериозен натиск върху пазара оказва и продължаващият внос на мед от Украйна и Китай. Симеонов подчерта, че пчеларите не искат невъзможното спиране на вноса, а строг контрол върху качеството.

"Медът, който се внася, е със съвсем различни производствени характеристики спрямо този, който ние произвеждаме в България, и пряко ни конкурира", обясни той. Браншът настоява за спешни законодателни промени, които ясно да разграничат качествения български продукт от имитиращите вносни субстанции