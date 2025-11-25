Мъгла и ремонти затрудняват движението в страната

Мъгла с видимост до 50 метра затруднява шофьорите в редица области на страната тази сутрин. Пътните настилки са предимно сухи, но на места има частични заледявания, особено в усойните участъци, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Температурите тази сутрин варират в широки граници – от минус 4°С до плюс 12°С. Времето над страната е предимно ясно, но в някои райони облачността се задържа.

Ограничена видимост и мъгли

Най-сериозно е положението с видимостта в областите Хасково и Сливен, където гъста мъгла ограничава видимостта до 50 метра.

В региона на Русе и Североизточна България също има затруднения:

Шумен: Намалена видимост по Автомагистрала "Хемус" и в областта.

Монтана – Лом: Видимост до 50 метра.

Бургас – Айтос: Видимост до 100 метра.

Ремонтите в Русенско

Основният ремонт на Дунав мост продължава да бъде ключов фактор за трафика в региона. Движението в българския участък (от км 0+000 до км 1+057) се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира с адаптивна светофарна уредба, като ограничението на скоростта е 20 км/ч. Максималната допустима ширина на преминаващите превозни средства е 2.75 метра.

В област Русе са активни и други ремонтни дейности:

Път I-5 Русе – Бяла: В участъка между Борово и кръговото кръстовище на Бяла (от км 47+600 до км 50+681) движението се осъществява в една лента поради ремонт на настилката. Скоростта е ограничена до 50 км/ч.

Път III-202 Русе – Щръклево – Нисово: При село Кацелово (км 36+945) е въведено ограничение за моторни превозни средства над 10 тона поради компрометиран мост над река Черни Лом.

Път III-501 Иваново – Две могили: Извършват се мащабни ремонтни дейности, включително профилиране на банкети и смяна на знаци, като движението на места е в една лента.

Ситуацията по магистралите

По Автомагистрала "Хемус" в област Шумен е въведена временна организация на движението при пътен възел "Белокопитово" заради изграждането на ново кръгово кръстовище. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.

По Автомагистрала "Тракия" също се извършват ремонтни дейности в няколко участъка в областите Пазарджик, Сливен и Ямбол, където движението е пренасочено в активната или изпреварващата лента.

От АПИ припомнят, че за предстоящите празници през декември ще бъдат въведени допълнителни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона по основните магистрали, за да се облекчи трафикът.

Планинските проходи

Проходите "Върбишки" и "Златишки" остават затворени за всички моторни превозни средства. През прохода "Шипка" е забранено движението на камиони над 12 тона, а през "Петрохан" забраната важи и за теглене на ремаркета.