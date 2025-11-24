Възможен е недостиг на лекарства след Нова година

В седмицата, в която бюджетът се обсъжда на второ четене, а НЗОК решава как да разпредели средствата от резерва, Инициативният комитет на магистър-фармацевти алармира: "Ако държавата не осигури навреме финансиране за лекарствата до края на годината, пациентите могат да останат без лечение, а семейните аптеки – без възможност да работят нормално."



Проблемът според фармацевтите се дължи на факта, че държавата забавя плащанията към тях за вече отпуснати лекарства. Без тези средства аптеките не могат да купят нови медикаменти от дистрибуторите. В момента липсва яснота дали в резерва са предвидени достатъчно пари за лекарствата от извънболничната помощ. Към това се добавя и друг стар проблем – ниската добавена стойност за дейността на аптеките. От години фармацевти настояват, че нулевата надценка за скъпоструващи терапии е несправедлива: при лекарства на стойност между 30 000 и 50 000 лв. аптеката получава фиксирана надценка от едва 30 лв. Възниква логичният въпрос: кой бизнес може да съществува с подобни параметри и защо достъпът до лечение е поставян под риск?

„Абсурдно е аптеката, която е и здравно заведение, и търговско дружество, да купи лекарство за хиляди левове или евро и да получи надценка от максимум 30 лв. Не е нормално Фондът да не предвиди в бюджета си средства за разплащане с тези дружества, нито лихви при забавяне. Тези аптеки са гръбнакът на лекарствоснабдяването в страната. Ако не са обезпечени, те няма да подпишат новия договор, а достъпът до лекарства – вече силно затруднен – ще се влоши още повече“, подчертава Аделина Любенова, председател на Инициативния комите, цитирана от Факти.



Въпреки трудностите, семейните аптеки продължават да работят и да обслужват хората. Те няма да излизат на протести, но ясно заявяват, че, ако няма гаранция за навременни плащания, веригата на доставки на лекарства по линия на Касата ще бъде блокирана. За да получат нови медикаменти, частните аптеки първо трябва да платят старите, а ако държавата не се разплати – те няма как да поддържат наличности. Най-тежко ще пострада населението в по-малките населени места, където често има само една или две аптеки.

Допълнително напрежение идва и от постоянния недостиг на лекарства. Близо 300 медикамента са в ограничени количества от години, а стотици пациенти остават без навременно лечение. Според Инициативния комитет липсва чуваемост и реални законови промени, които да спрат изтичането на лекарства, предназначени за българските пациенти.

„Когато хората не могат да вземат лекарствата си тук, започват да ги търсят в други държави. Това е недопустимо“, коментира Иван Димитров от Пациентски форум.

Инициативният комитет настоява собствениците на аптеки да бъдат включени в преговорите за новия рамков договор с НЗОК, за да бъдат обсъдени реалните проблеми и предложенията на сектора. Според тях, ако целта е справедлив и гарантиран достъп до лекарства, то договорът трябва да бъде освободен от ненужни административни тежести и ограничения. Аптеките трябва да бъдат стимулирани да поддържат пълната номенклатура от медикаменти, без да бъдат поставяни в постоянен финансов риск. Настояват още договорът да не изисква задължително членство в съсловната организация или допълнителни точки от обучения, а санкциите – които достигат до 8000 лв. – да бъдат намалени, защото отказват много семейни аптеки от участие.

„Искаме в новия договор да има фокус върху пациента и защита на семейния бизнес“, подчертава Любенова.

Исканията на аптеките включват навременно изплащане на всички отпуснати лекарства, осигуряване на средства от резерва за гарантиран достъп до края на годината, стабилност в доставките, участие на собствениците в преговорите и намаляване на административната тежест и прекомерните санкции.

„Аптеките са последната врата към здравето на хората. Ако тя се затвори – няма кой да я отвори“, заявяват от Инициативния комитет на магистър-фармацевтите.