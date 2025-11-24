Ники Априлов възражда "Като лъвовете"

Легендарното детско предаване "Като лъвовете" се завръща на голямата сцена с еднократен спектакъл в Зала 1 на Националния дворец на културата (НДК). Събитието ще се проведе на 18 декември от 19:00 часа и е част от програмата на Новогодишния музикален фестивал. Спектакълът отбелязва и 45-годишния творчески юбилей на създателя и водещ на формата Ники Априлов.

"Завръща се любимо предаване от 90-те години, когато имаше детски предавания. Сега няма. Отбелязвам скромен творчески юбилей – 45 години на сцена като актьор, режисьор, театрален педагог най-вече. Реших да го свърша с това предаване, което ми даде много", заяви в ефира на Bulgaria ON AIR Ники Априлов.

На сцената ще излязат едни от най-обичаните български изпълнители, сред които Веселин Маринов, Росица Кирилова, Драгомир Драганов, Вениамин и Михаела Филева. Концепцията на спектакъла включва дуетни изпълнения между вече порасналите "лъвчета", които са се реализирали като певци и актьори, и нови млади таланти, открити специално за повода.

"Във всеки случай няма да е изреждане на певци един след друг. Направих повече дуети между пораснали вече деца, които отдавна са певци и актьори, и малко, които открих сега. Ще бъде пъстро, цветно, позитивно", допълни режисьорът, цитиран от медията.

19 години телевизионна история

Предаването "Като лъвовете" остава в историята като един от най-дълголетните телевизионни формати в България, излъчван в продължение на 19 години. Априлов припомни традицията на големите коледни спектакли, които екипът е създавал в миналото, и изрази съжаление за липсата на детски предавания в съвременния ефир.

"В музикалните формати има много талантливи млади хора. Проблемът е, че те не разбират, че тукашната почва, българска, понякога не търпи музика, която не е наша. Българинът обича мелодичната песен", коментира още Ники Априлов.