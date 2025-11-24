Удължиха забраната за износ на инсулин и антибиотици до януари 2026 година

Министерството на здравеопазването удължи срока на забраната за износ на определени групи лекарствени продукти до 23 януари 2026 година. Решението е официализирано със заповед на ресорния министър, публикувана на интернет страницата на ведомството.

Мярката цели да гарантира обезпечаването на българския пазар с жизненоважни медикаменти, за които са постъпили множество сигнали за недостиг.

Ограничението обхваща широка гама от медикаменти, които са критични за хиляди пациенти в страната. Забраната за износ включва:

Инсулини и техните аналози;

Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2 инхибитори);

Понижаващи кръвната захар лекарства, включително продуктът с международно непатентно наименование Semaglutide;

Антибиотици с международно непатентно наименование Azithromycin във формите "прах за перорална суспензия" и "гранули за перорална суспензия";

Лекарствени продукти с международно непатентно наименование Mesalazine.

Критичен недостиг на лекарства за чревни заболявания

В мотивите към заповедта се посочва, че причината за рестриктивната мярка са сериозните затруднения в снабдяването на аптечната мрежа. Здравните власти отчитат сигнали за откази от складовете на търговците на едро, нерегулярни доставки или изпълнение на заявките в намалени количества.



Особен акцент в новата заповед е поставен върху медикамента Mesalazine, който се използва за лечение на остри състояния и профилактика при улцерозен колит и болест на Крон. През последните месеци в Министерството на здравеопазването са постъпили множество жалби от пациенти, които не могат да открият лекарството.

Данните от проверките са тревожни – недостиг на Mesalazine в таблетна форма се наблюдава в 79% от областите в България. Проблемът е регистриран в 201 аптеки, като при останалите лекарствени форми на препарата също има затруднения, макар и в по-малка степен.

Хронология на ограниченията

Забранителните списъци за износ на лекарства се обновяват периодично от здравното министерство на базата на актуалните наличности и сигналите от Изпълнителната агенция по лекарствата. Целта на временната мярка е да се пресече практиката на реекспорт, при която дефицитни за българския пазар лекарства се изнасят към държави с по-високи цени на медикаментите.