Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след инсулт, съобщиха от лечебното заведение за NOVA.

В неделя вечерта легендарният вратар на "Левски" и на Българския национален отбор се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

62-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г.