Нов проблем за Димо Алексиев: Актьорът е потънал в дългове

Бившият водещ на "Игри на волята" Димо Алексиев преживява най-трудния период в кариерата и личния си живот, след като скандалът с шофиране в нетрезво състояние го извади от телевизията и му затвори почти всички професионални врати.

Актьорът е затънал в дългове за над 75 000 лева – 60 000 лв. потребителски кредит от банка и 15 000 лв. бърз заем. Погасяването им се оказало непосилно след рязкото спиране на телевизионните и театралните му ангажименти. Има месеци, в които Димо изобщо не успявал да покрие вноските, пише "Уикенд".

Наскоро се стигнало дотам да поиска 5000 лева на заем от заможен свой колега, за да изпрати детето си на училище.



На този мрачен фон дойде и първата светлина в тунела. Ямболският драматичен театър подаде ръка на Алексиев и му предложи участие в новата премиера на трупата – комедията "Мъжете предпочитат да излъжат".

Премиерата е насрочена за 8 декември в Бургас, а Димо ще си партнира с Йоана Буковска и местни актьори. За първи път спектакълът ще бъде играен с новия му актьорски състав.

Това е първата му поява на сцена от години, след като през 2020 г. напусна театъра, за да се отдаде на далеч по-доходоносната телевизия. Тогава той бе в пика си – участия в "Откраднат живот", "Ягодова луна", "Черешката на тортата", "Маскираният певец", "Като две капки вода" и, разбира се, "Игри на волята". Димо Алексиев засне и филма "Дани. Легенда. Бог".



Телевизионната кариера му осигуряваше високи хонорари при минимален риск. Докато не дойде фаталната нощ, когато бе арестуван за шофиране с алкохол след участие в "Черешката на тортата".

Скандалът доведе до уволнение от "Игрите", до замразяване на всички бъдещи предложения и до пълно отдръпване на продуцентите. В крайна сметка му беше позволено само да работи зад кадър на риалитито този сезон – да се занимава със съоръженията. След края на снимките отново остана без доходи. Затова поканата от Ямбол идва като шанс за рестарт.

Преди телевизионните успехи Димо Алексиев имаше много силна театрална биография – спектакли във Варненския театър, Народния театър, Театър "Българска армия", участия в НДК и фестивала в Авиньон. Наградата "Аскеер" за ролята му в "Калигула" го позиционира сред най-обещаващите актьори на своето поколение.

Но, уви, малко по-отговорно отношение можеше да предотврати спирката на стремглавата му траектория към славата.