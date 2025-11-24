КНСБ украси протестна елха пред Народното събрание

Протестиращи от КНСБ блокираха движението пред служебния вход на Народното събрание днес по обяд. Членове на синдиката се събраха точно в 12:00 часа на площад "Д-р Жельо Желев", за да изразят недоволството си от Бюджет 2026.

Демонстрацията преминава под засилено полицейско присъствие, като напрежението е насочено към липсата на достатъчно средства за заплати в ключови сектори.

Протестиращите донесоха импровизирана коледна елха и подаръци, които символизират техните искания към властта. Този своеобразен "коледен кът" има за цел да онагледи нуждите на работещите преди окончателното гласуване на държавния бюджет.

Акцията се провежда под мотото "НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!", като основният призив е за прекратяване на противопоставянето между различните сектори в обществената сфера.

Искания за милиони

Синдикалните разчети показват, че са необходими близо 62 милиона евро допълнително за недофинансираните структури. Средствата трябва да гарантират 10% ръст на възнагражденията в секторите "Държавно управление" и "Транспорт".



Според КНСБ, за нормалното функциониране на Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) са нужни още 11,7 милиона евро.

Най-сериозен е дефицитът в транспорта – общо 50 милиона евро. От тях 27,3 милиона евро са жизненоважни за градския транспорт в трите големи града – София, Варна и Русе. За БДЖ се настоява за субсидия от 15 милиона евро, а за "Български пощи" – близо 8 милиона евро.

"Настояваме за хоризонтална политика по доходите от 10% и законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне", заявиха от синдиката, цитирани от БТА.