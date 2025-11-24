„Сега има два Додика“ - Изборите в Република Сръбска затвърдиха властта на националистите

Избирателите в сръбска част на Босна и Херцеговина, Република Сръбска, избраха Синиша Каран, съюзник на Милорад Додик, за президент на извънредни избори в неделя, сочат предварителните резултати. Гласуването беше насрочено, за да се разреши политическата нестабилност след отстраняването на Додик от поста през август заради пренебрегване на решенията на Кристиан Шмид, международния надзорник на поствоенното мирно уреждане в Босна.

Конфликтът през 90-те остави страната разделена на две полуавтономни единици: Република Сръбска (РС) и Федерацията на босненци (бошняци) и хървати, свързани слабо чрез централните институции. Изборите се разглеждаха като ключов тест за националистическата партия на Додик – Съюза на независимите социалдемократи (SNSD), която управлява сръбската част почти 20 години.

С почти 93 процента преброени гласове изборната комисия отчете водещо предимство на Каран с 50,9 процента срещу 47,8 процента за основния му съперник Бранко Блануша. Говорейки в централата на SNSD в Баня Лука, Додик заяви: „Днешните избори бяха спечелени от нашия кандидат Синиша Каран. Това е безспорно.“

Каран, на 63 години, бивш министър на вътрешните работи, е доверен съюзник и личен избор на Додик. Той ще изпълнява остатъка от мандата до общите избори през октомври 2026 г. „Виждам това лично като подкрепа и за мен, при почти невъзможни обстоятелства,“ каза Додик. „Искаха да отстранят Додик чрез напълно несправедлив политически процес… и сега се сдобиха с два Додика.“

Активността беше ниска – под 36 процента, в сравнение с 53 процента през 2022 г. Около 1,2 милиона избиратели можеха да избират между шест кандидати, но изборът бързо се стесни до Каран и Блануша, 56-годишен професор по електротехника, подкрепян от опозиционната Сръбска демократическа партия (SDS). Блануша многократно обвиняваше Додик и партията му в корупция, като твърдеше, че тяхната политика застрашава бъдещето на Република Сръбска.

Изборите се проведоха след нарастващо напрежение между Додик и Шмид, което според анализатори можеше да потопи страната в най-тежката политическа криза от войната насам (1992–1995 г). На Додик му беше забранено да заема публичен пост за шест години заради игнориране на решенията на Шмид, но прие отстраняването си през октомври. В отговор САЩ отмениха санкциите срещу Додик и няколко негови съюзници, включително Каран, които бяха санкционирани от януари.

„Сръбският народ даде решителен отговор: 'Не' на всякакъв чуждестранен натиск, 'Не' на всеки, който иска да узурпира волята на сръбския народ,“ каза Каран пред поддръжници в Баня Лука. Пенсионерът Милан Голджа сподели, че е гласувал за Каран, за да продължи политиката на Додик. „Това е голям западен фарс… Додик има подкрепата на народа,“ добави той.

Наблюдатели отбелязват, че идеологическата разлика между Каран и Блануша е малка. Историкът и дипломат Слободан Соя описва и двамата като „непопулярни, егоистични и безотговорни“, но подчертава, че влиянието на Додик остава доминиращо. „Неговата власт остава непокътната и ще расте с времето, докато той води партията,“ каза Соя.

Някои избиратели се надяват изборите да облекчат политическото напрежение. Драгослав Миланович, на 66 години, сподели пред AFP: „Хаосът тук не помага на никого.“ Резултатът показва продължаващата доминация на политическата мрежа на Додик в Република Сръбска и консолидацията на влиянието му въпреки формалното му отстраняване от поста.