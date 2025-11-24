  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +12
Пловдив: +7 / +12
Варна: +8 / +11
Сандански: +8 / +13
Русе: +6 / +9
Добрич: +6 / +9
Видин: +6 / +9
Плевен: +7 / +9
Велико Търново: +5 / +11
Смолян: +1 / +6
Кюстендил: +6 / +10
Стара Загора: +6 / +11

Индийски производител на храни планира завод в България

  • Сподели в:
  • Viber
Индийски производител на храни планира завод в България
A A+ A++ A

Eдна от първите вериги за хранене в Индия, възприела франчайз бизнес модел - „Гардън кафе“ (Garden Café), планира изграждането на фабрика за производство на храни в България, съобщи вчера представител на компанията, цитиран от индийската новинарска агенция ПТИ.


В българската фабрика на „Гардън кафе“ ще се произвеждат пробиотични картофени чипсове и продукти от махана, наричана още лисича ядка.

Основателят на „Гардън кафе“ Сандип Ноулакха заяви, че плановете за фабрика в България ще бъдат в основата на експортната стратегия на компанията в цяла Европа.


Продуктите ще се продават под марката „Джигис“ (Jiggies), която е налична и в Индия.

Компанията вече изнася пробиотични картофени чипсове за България, каза Ноулакха и обясни, че изграждането на производство в страната е необходимо, за да се ограничат закъсненията при доставките, които намаляват срока на годност на продукта, отбелязва БТА.

„Пробиотичните чипсове имат шестмесечен срок на годност, но почти три месеца се губят при транспортирането и дистрибуцията. Никой не иска да купи продукт, чийто срок на годност изтича скоро. Производството в Европа е единственото жизнеспособно решение“, каза Ноулакха пред ПТИ.

#чипс

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите