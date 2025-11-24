Израел ликвидира втория в командването на Хизбула при удар в Бейрут

Израелски въздушен удар в Бейрут е убил Хайсам Али Табатабаи, високопоставен командир на Хизбула, широко разглеждан като номер две в групировката, потвърдиха от офиса на премиера Бенямин Нетаняху. Табатабаи, считан за фактически началник на щаба на Хизбула след генералния секретар Наим Касем, е бил целта при атаката, която порази жилищна сграда в южния квартал Дахие – традиционен бастион на организацията. Според ливанското здравно министерство при удара са загинали най-малко петима души, а 28 са били ранени.

Хизбула потвърди смъртта на Табатабаи, описвайки го като „великия командир“ и осъждайки удара като „коварно израелско нападение“ в Харет Хрейк. Организацията отбеляза, че това е най-високопоставеният неин командир, убит след влизането в сила на примирието на 27 ноември 2024 година, което трябваше да сложи край на повече от година враждебни действия и задължаваше Хизбула да изтегли бойците си от южен Ливан съгласно Резолюция 1701 на ООН.

Високопоставеният представител на Хизбула Махмуд Кмати предупреди, че Израел "пресече червената линия“ и че ръководството на групировката обсъжда възможни ответни действия. Той допълни, че атаката може да доведе до ескалация на нападенията в цял Ливан.

Роден през 1968 година в Бейрут от ливанска майка и ирански баща, Табатабаи се присъединява към Хизбула на 12-годишна възраст и по-късно командва специалните сили на организацията в Сирия и Йемен. САЩ преди това бяха обявили награда от един милион долара за информация за него. Израел засили ударите си по Хизбула на фона на опитите на групировката да се прегрупира и възстанови.

Според Ливанската национална новинарска агенция, израелският удар е нанесъл два ракетни удара по сградата на улица ал-Арид, причинявайки сериозни щети на околните автомобили и постройки. Ливанският президент Жозеф Аун осъди атаката и призова международната общност да се намеси решително, за да бъдат прекратени ударите.

Атаката идва след израелското убийство на дългогодишния лидер на Хизбула Сейед Хасан Насралах в южен Бейрут преди малко повече от година, демонстрирайки продължаващия цикъл от целенасочени удари по висшето ръководство на групировката.