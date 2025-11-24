Масово отвличане на християни в Нигерия: 300 похитени ученици, 50 са успели да избягат

Поне 50 от над 300-те ученици, отвлечени от католическо училище в Нигерия, са успели да избягат, съобщи „Ал Джазира“, позовавайки се на изявление на християнска организация, която следи случая отблизо.

Въоръжени мъже щурмуваха католическото училище „Сейнт Мери“ в щата Нигер в петък, отвличайки 303 деца и 12 учители в едно от най-мащабните подобни похищения в страната през последните години.

Според изявление на Християнската асоциация на Нигерия (CAN) от неделя, 50-те ученици са се измъкнали от похитителите между петък и събота. Организацията потвърди, че всички те са в безопасност и са се прибрали при семействата си.

„Колкото и да приемаме завръщането на тези 50 деца с облекчение, призовавам ви да продължите да се молите за спасяването и безопасното връщане на останалите заложници“, заяви председателят на CAN в щата Нигер, преподобният Булус Даууа Йохана.

Похищението в петък се случва само четири дни след нападение над друго средно училище в град Мага в съседния щат Кеби, на около 170 километра. При този инцидент въоръжени нападатели отвлякоха 25 момичета и убиха заместник-директора на училището, посочва „Ал Джазира“.

Властите съобщават, че поне едно от момичетата е успяло да избяга и да се прибере у дома, но 24 остават в неизвестност.

Все още не е ясно кои са нападателите в двата случая и нито една групировка не е поела отговорност.

Регионалните власти и силите за сигурност са започнали издирвателни операции в околните гористи райони и по възможните маршрути за бягство. Според информация на „Ал Джазира“ в акцията участват полиция, армия и дори местни ловци.

УНИЦЕФ определи отвличането на деца и учители като „жестоко и тежко нарушение на правата на детето“ и настоя за тяхното незабавно и безопасно освобождаване.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да предприеме военни действия срещу Нигерия, заявявайки, че християните в страната са целенасочено нападани и убивани. Думите му получиха подкрепа от редица гласове в десни и евангелистки среди в САЩ.

В публикация в социалните мрежи в петък американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че ден по-рано се е срещнал със съветника по националната сигурност на Нигерия Нуху Рибаду и неговия екип. Той посочи, че разговорите им са били фокусирани върху „ужасяващото насилие срещу християни в страната“.