Предприемач: Бюджет 2026 ще бръкне в джоба на всеки един работник

Бюджет 2026 ще бръкне в джоба на всеки един служител, защото увеличава с 10% социалните плащания, които са една голяма част от разходите за възнаграждения. Това коментира в ефира на Радио Варна и предаването "Новият ден" предприемачът Димитър Димитров, който управлява няколко компании в различни сектори. По думите му, допълнителните разходи, свързани с дивидента, са "буря в чаша вода", тъй като това касае една сравнително малка част от предприемачите, независимо от това, което се твърди.



Най-важният въпрос, допълни Димитров, не е в това, че бюджетът ще бръкне в джоба на работниците, а с колко. Той прогнозира, че всеки един служител ще обеднее до процент-процент и половина. Чувството не е никак приятно, подчерта предприемачът.

Вдигането на максималния осигурителен доход ще увеличи разходите на работодателите.



Част от фирмите ще могат да увеличат заплатите на своите работници, други обаче няма да успеят, каза още Димитър Димитров. Според него в рамките на 3 до 4 години "най-вероятно ще се наложи да стягаме коланите, ако липсват действия от страна на управляващите преди това". По думите на Димитров, увеличението на заплатите в частния сектор ще рефлектира върху крайните цени на стоките.