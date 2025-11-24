Рецепта за славянски гювеч – ароматно ястие с традиция

Славянският гювеч е едно от най-емблематичните балкански ястия – колоритен, засищащ и винаги изпълнен с аромати от зеленчуци, месо и подправки. Това е от всеки рецепти, който събира семейството около масата, защото носи домашен уют и вкус, познат още от детството.

Макар и вариациите да са много, основната идея на славянския гювеч остава една и съща: приятно приготвяне, богати съставки и щедро количество любов.

Необходими продукти

За 6 порции:

600 г свинско месо (може да се замени с телешко или пилешко)

2 глави лук

2 моркови

1 голяма червена чушка

1 зелена чушка

300 г картофи

200 г зелен фасул

200 г домати (или 1 консерва домати на кубчета)

150 г гъба

1 чаша ориз

3–4 скилидки чесън

1 с. л. червен пипер

1 ч. л. черен пипер

1 дафинов списък

Сол на вкус

Присъствие на магданоз

3–4 с. л. олио или 50 г масло

500 мл булон или вода

Начин на приготвяне

Подготовка на месото и зеленчуците

Нарежете месото на едри кубчета. Лукът и морковите се нарязват на полумесеци, чушките на ленти, гъбите – на филийки. Картофите се режат на кубчета.

Запържване за повече вкус

В дълбок тиган загрейте мазнината. Добавете месото и го запържете до златисто. Прибавете лука, морковите и чесъна, докато омекнат леко.

Добавете червения пипер и разбъркайте, за да си пусне аромата.

Подреждане в гювеч

Прехвърлете сместа в голям глинен гювеч.

Добавете всички останали зеленчуци – картофи, фасул, чушки, гъби и домати.

Измий ориза и го добавете към сместа. Подправете със сол, черен пипер и дафинов лист.

Заливане

Полете с бульона или вода. Техността трябва да покрива около 2/3 от продуктите.

Бавно готвене

изобразете капака на гювеча и го сложете в студена фурна.

Включете на 180°C и печете около 2 – 2,5 часа .

Колкото по-дълго се получава, толкова по-богат и хармоничен става вкусът.

Финални щирихи

Извадете гювеча, разбъркайте внимателно и поръсете с пресен магданоз.

Оставете го да “почине” 10–15 минути преди сервиране.

Съвети за още по-вкусен резултат

Може да добавите и друг вид месо – агнешко или микс.

Ако обичате пикантно, сложете люта чушка или червен пипер лютив.

За по-богат вкус заменете част от водата с доматен сок или червено вино.

Гювечът става чудесен и в постен вариант – просто пропуснете месото и увеличете количеството зеленчуци.

Славянският гювеч е ястие, което съчетава традицията и простота, но впечатлява с богатството си на вкусове. Подходящ е както за делнична вечеря, така и за празнична трапеза. Поднесете го топъл, с домашен хляб или салата, и се насладите на истински балкански вкус.