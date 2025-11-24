Рецепта за славянски гювеч – ароматно ястие с традиция
Славянският гювеч е едно от най-емблематичните балкански ястия – колоритен, засищащ и винаги изпълнен с аромати от зеленчуци, месо и подправки. Това е от всеки рецепти, който събира семейството около масата, защото носи домашен уют и вкус, познат още от детството.
Макар и вариациите да са много, основната идея на славянския гювеч остава една и съща: приятно приготвяне, богати съставки и щедро количество любов.
Необходими продукти
За 6 порции:
600 г свинско месо (може да се замени с телешко или пилешко)
2 глави лук
2 моркови
1 голяма червена чушка
1 зелена чушка
300 г картофи
200 г зелен фасул
200 г домати (или 1 консерва домати на кубчета)
150 г гъба
1 чаша ориз
3–4 скилидки чесън
1 с. л. червен пипер
1 ч. л. черен пипер
1 дафинов списък
Сол на вкус
Присъствие на магданоз
3–4 с. л. олио или 50 г масло
500 мл булон или вода
Начин на приготвяне
Подготовка на месото и зеленчуците
Нарежете месото на едри кубчета. Лукът и морковите се нарязват на полумесеци, чушките на ленти, гъбите – на филийки. Картофите се режат на кубчета.
Запържване за повече вкус
В дълбок тиган загрейте мазнината. Добавете месото и го запържете до златисто. Прибавете лука, морковите и чесъна, докато омекнат леко.
Добавете червения пипер и разбъркайте, за да си пусне аромата.
Подреждане в гювеч
Прехвърлете сместа в голям глинен гювеч.
Добавете всички останали зеленчуци – картофи, фасул, чушки, гъби и домати.
Измий ориза и го добавете към сместа. Подправете със сол, черен пипер и дафинов лист.
Заливане
Полете с бульона или вода. Техността трябва да покрива около 2/3 от продуктите.
Бавно готвене
изобразете капака на гювеча и го сложете в студена фурна.
Включете на 180°C и печете около 2 – 2,5 часа .
Колкото по-дълго се получава, толкова по-богат и хармоничен става вкусът.
Финални щирихи
Извадете гювеча, разбъркайте внимателно и поръсете с пресен магданоз.
Оставете го да “почине” 10–15 минути преди сервиране.
Съвети за още по-вкусен резултат
Може да добавите и друг вид месо – агнешко или микс.
Ако обичате пикантно, сложете люта чушка или червен пипер лютив.
За по-богат вкус заменете част от водата с доматен сок или червено вино.
Гювечът става чудесен и в постен вариант – просто пропуснете месото и увеличете количеството зеленчуци.
Славянският гювеч е ястие, което съчетава традицията и простота, но впечатлява с богатството си на вкусове. Подходящ е както за делнична вечеря, така и за празнична трапеза. Поднесете го топъл, с домашен хляб или салата, и се насладите на истински балкански вкус.