Изпращаме ноември с дъждове, възможен e сняг за Никулден

След изминалия валежен период, в понеделник и вторник времето ще е сухо. В ранните часове и през двата дни ще има условия за мъгли, а температурите ще се движат около и малко под нулата.



Следобедите ще са слънчеви с минимална облачност в понеделник и лека във вторник. В топлите часове термометрите ще показват между 8 и 13 градуса през първия ден и от 10 до 15 през втория с осезаеми южни ветрове.

От сряда почти до края на седмицата страната ще попадне в периферията на средиземноморски циклон. Ще е преобладаващо облачно с валежи от дъжд, по-напоителни в южната половина на България. Възможно е отново в отделни точки там да се акумулират значителни количества с риск от разливи по реките и наводнения.

Спрямо началото на седмицата дневните температури ще се повишат. В резултат на силни южни ветрове в сряда-четвъртък в Южна и в Източна България термометрите ще ударят до около 20 градуса. На запад обаче в топлите часове ще остане по-хладно – около и под 10-12 градуса, предава Нова тв.



От 30 ноември до към Никулден се очертава сух и метеорологично спокоен период. В неделя облаците постепенно ще се разкъсат и от понеделник до петък сутрините ще са мъгливи, следобедите – преобладаващо слънчеви. Дневните температури в първите дни на декември леко ще се повишат и в дните преди Никулден ще са между 13 и 18 градуса.

Ранните прогнози допускат навръх празника да премине студен атмосферен фронт. Ако този сценарий се реализира, ще има кратки, временно интензивни валежи от дъжд, в планините - сняг. С понижението на температурите е възможно сняг да падне и на по-малка надморска височина – най-вече в Предбалкана и някои високи котловини в Западна България.