Заплатите в България - рекорди и предупреждения

Средната месечна работна заплата в България достига 2549 лева през третото тримесечие на 2025 г., показват последните данни на Националния статистически институт. Макар да е отчетено леко понижение от 0,9% спрямо периода април-юни, годишният ръст остава убедителен - 12% в сравнение със същия период на 2024 година. Тези числа поставят важни въпроси за устойчивостта на възходящата динамика и за разликите между отделните сектори.

Кои сектори дърпат нагоре и кои се свиват

Годишните резултати показват силни отклонения в представянето на различните икономически дейности. Най-значителното увеличение се наблюдава в „Административни и спомагателни дейности“, където възнагражденията са нараснали със 17,5%. „Строителството“ се нарежда на второ място с 16,5% ръст, а „Образование“ е трето с 16,4%, доказвайки, че публичните политики в сектора имат пряко отражение върху доходите.

В същото време именно „Образование“ отчита най-голям спад на тримесечна база -намаление от 4%, което подсказва сезонни или структурни колебания. Спад се забелязва и в „Култура, спорт и развлечения“ (-3,8%), както и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (-1,8%), което поставя под въпрос устойчивостта на възстановяването в сектора след продължителен натиск върху системата.

Разликата в посоката на движение между секторите очертава разнопосочни тенденции. Едни отрасли набират скорост, докато други губят инерция.

Динамика по месеци

Колебанията в размера на заплащането в рамките на тримесечието също са показателни. През юли средната заплата е достигнала 2570 лева, през август е намаляла до 2497 лева, а през септември е последвало възстановяване до 2580 лева. Сравнението с предходни периоди дава контекст. През третото тримесечие на 2024 г. възнагражденията са били средно 2275 лева, като тогава също е отчетен спад от 0,9% спрямо предходното тримесечие, но годишният ръст е бил по-висок - 13,8%.

През второто тримесечие на 2025 година заплатите са достигнали 2572 лева, което представлява повишение от 5,3% спрямо първото тримесечие и годишен растеж от 12%.

Разликата между обществен и частен сектор също преминава през промяна. През третото тримесечие на 2025 година възнагражденията в обществения сектор нарастват с 14,2%, докато частният отчита повишение от 11,3%. Тази тенденция е сходна с предходното тримесечие, когато публичната заетост отново водеше. Само година по-рано ситуацията бе обратната – частният бизнес увеличаваше заплатите значително по-бързо.

Разликите в доходите се задълбочават

Пазарът на труда изпраща сигнали за пренастройване и охлаждане въпреки растежа на средната заплата. До края на септември 2025 година броят на наетите лица у нас достига около 2,36 милиона, което представлява намаление с близо 29 хиляди души или около 1,2% спрямо края на юни.

Най-осезаемо е свиването в „Хотелиерство и ресторантьорство“, където спадът е около 14-15%. Намаления на заетостта се отчитат и в „Селско, горско и рибно стопанство“, както и в „Операции с недвижими имоти“, което отразява несигурност в сезонните и пазарно зависими отрасли.

В същото време разликата между най-високо и най-нископлатените професии нараства. Заплатите в информационните технологии и свързаните с творчески продукти дейности достигат над 5500 лева, докато най-нископлатени остават заетите в хотелиерството и ресторантьорството около 1 600 лева. Поляризацията в доходите изпъква като един от най-големите структурни рискове за икономиката - от една страна недостиг на квалифицирани кадри в отрасли с висока добавена стойност, от друга – натиск върху работещите в по-уязвимите сектори и риск от нарастващо социално неравенство.