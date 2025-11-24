Вдигат дневните пари за командировка в страната на 22 евро
Дневните пари при командировка в страната ще бъдат увеличени на 22 евро за пътуване с нощувка и 11 евро за еднодневно пътуване. Това предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, публикувани за обществено обсъждане от социалното министерство. Новите размери ще влязат в сила от 1 януари 2026 година, когато България трябва официално да приеме единната европейска валута.
Закръгляване в полза на служителите
Към момента дневните пари са фиксирани на 40 лева. При точно превалутиране по официалния курс (1.95583 лева за 1 евро), сумата би трябвало да бъде 20.45 евро. За да се избегнат усложненията с изплащането на центове и за да не бъдат ощетени работещите, държавата предлага размерът да бъде закръглен нагоре до 22 евро.
"По този начин се осигурява по-лесно администриране и отчитане на дневните командировъчни пари, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове. Гарантират се и правата на работещите, за които няма да се намалява размерът на дохода с оглед въвеждане на еврото", се посочва в мотивите към предложението на Министерския съвет.
Нoви правила за еднодневните командировки
Съществена промяна засяга и командировките без нощувка. Според сегашните правила, при еднодневно пътуване се изплащат 50% от пълния размер, което се равнява на 20 лева. При точното превалутиране половината от 20.45 евро би била 10.225 евро – сума, която е невъзможно да бъде изплатена точно.
С новите промени се фиксира твърда ставка от 11 евро за еднодневните командировки, което също представлява леко увеличение спрямо настоящата стойност в левове.
Подготовка за еврото
Предложените промени са част от мащабен пакет от законодателни изменения, свързани с въвеждането на еврото в България. С проекта на Постановление на Министерския съвет се актуализират и други нормативни актове:
Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица;
Наредбата за осигурителните каси.
Всички осигурителни вноски, обезщетения и декларирани доходи след 1 януари 2026 година ще бъдат изчислявани и изплащани в евро. За работещите в чужбина с български работодател осигуровките също ще се начисляват върху заплатата в евро или върху левовата ѝ равностойност по фиксирания курс на БНБ.
