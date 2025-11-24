Мащабна стачка в Брюксел отменя полети до София тази сряда

Полетът на националния превозвач "България Еър" от Брюксел до София, планиран за сряда (26 ноември), е отменен. Причината е тридневната национална стачка в Белгия, която започва днес и ще блокира въздушния трафик в средата на седмицата, съобщават от летището в белгийската столица.

Всички излитащи пътнически полети от летище "Завентем" (Brussels Airport) в Брюксел ще бъдат анулирани на 26 ноември. Това се налага поради стачката на служителите по сигурността и наземното обслужване, което прави невъзможно безопасното обработване на заминаващи пътници.

Полетите до и от България

Въпреки блокадата на излитащите самолети от Брюксел, полетът на "България Еър" по направлението София – Брюксел ще се осъществи по разписание в сряда. Самолетът обаче няма да върне пътници обратно към България същия ден.

Ситуацията е още по-тежка на второто летище – Шарлероа (Brussels South Charleroi Airport), което се използва основно от нискотарифни авиокомпании като Ryanair и Wizz Air. Аеропортът обяви, че спира работа напълно на 26 ноември. Няма да се обслужват нито излитащи, нито кацащи самолети.

"Всички полети от и до София през летище Шарлероа за тази дата са отменени", предупреждават авиационните власти.

Хронология на протеста

Тридневната стачка, организирана от големите белгийски профсъюзи, започва днес (понеделник) с блокада на железопътния транспорт. Във вторник протестът ще обхване държавните служители, а кулминацията ще бъде в сряда, когато се очаква генерална стачка, засягаща частния сектор и летищата.

Пътниците, които имат планирани пътувания до Белгия в следващите дни, се съветват да проверяват актуалния статус на своите полети директно в сайтовете на авиокомпаниите.