Сняг натрупа до София. Европа е в снежен капан

Сняг заваля на Витоша тази сутрин, се вижда от снимки публикувани във фейсбук групата "Витоша планина“.

Кадри от уебкамерите в планината, както и публикувани във фейсбук групата „Планината Витоша“, показват, че при хижа „Алеко“ вече се е образувала снежна покривка.

Сняг трупа и в различни райони на Европа. Усложнена е ситуацията в Сараево, в Кнежево снежната покривка е с височина над половин метър.

На магистралата Източно Сараево–Фоча няколко камиона закъсаха.

В Баня Лука натрупаха най-малко 20 сантиметра сняг. Има населени в района без електричество.

Федералният хидрометеорологичен институт прогнозира сняг в по-голямата част от Босна и Херцеговина.

На места в Хърватия снежната покривка е над 30 сантиметра, а много автомобили бяха блокирани по пътищата. Трафикът бе затруднен и близо до Сплит, Клис и Риека. Сняг вали и в Лика, Горски Котар, централна и северозападна Хърватия, Славония и Далматинска Загора.

През нощта в Северна Черна гора също започна да вали сняг, а по пътищата има поледица, което затруднява движението на някои участъци.

На места мъгла затруднява допълнително трафика и се слива с побелели от сняг пътища.

Обилни снеговалежи, киша и отрицателни температури засегнаха Южна и Източна Полша. В някои райони натрупаха над 20 см сняг. В Татрите има риск от лавини от втора степен.

Първата зимна вълна в Полша достигна юг и изток, като предупрежденията за обилни снеговалежи са сключени за Подкарпатско, Малополско и Люблинско. Има пресен, рохкав сняг до 50 см.

Метеоролозите очакват отрицателни температури, киша и постоянни снеговалежи през целия уикенда. Те призовават туристите да избягват планински преходи.

В предпланинските райони температурите могат да паднат до -7°C.

За всички департаменти в региона на френската столица Париж са обявени оранжеви предупреждения за сняг и лед. Очакваната снежна покривка е до 7 сантиметра.

Това е първият снеговалеж за сезона , който може да повлияе на пътуванията в целия столичен регион.

Добрата новина е, че този зимен период ще бъде сравнително кратък и снегът няма да се задържи.