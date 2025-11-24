Вашингтон отчете напредък в преговорите в Женева, докато Европа представи алтернативен план за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е доволен от посоката на преговорите в Женева, като държавният секретар Марко Рубио съобщи на 23 ноември, че американската делегация е информирала президента за постигнатия „значителен напредък“. По време на разговор с журналисти в Швейцария, Рубио отбеляза, че Тръмп е реагирал положително на актуализациите и е подчертал, че всяко окончателно споразумение трябва да гарантира дългосрочната сигурност на Украйна и да предотврати бъдещи атаки.

По-рано същия ден Тръмп публично критикува както Киев, така и европейските правителства за управлението на мирния процес, жалвайки се, че Украйна е проявила „нула благодарност“ за усилията на Вашингтон за посредничество, докато европейските държави продължават да купуват руски нефт. По-късно Рубио подчерта, че подкрепяната от САЩ инициатива остава гъвкава, описвайки документа като такъв, който все още се оформя и коригира по време на разговорите.

Тръмп вече е призна, че първоначалното предложение не е окончателната позиция на Вашингтон, след като се появиха опасения, че Украйна е под натиск да приеме условия, възприемани като неблагоприятни. Рубио добави, че първоначалният краен срок от 27 ноември може да бъде удължен, като посочи, че преговарящите се съсредоточават върху постигането на консенсус възможно най-бързо, защото „хората ще умират“, ако процесът се забави. Тръмп преди това бе предложил на Киев да вземе решение до Деня на благодарността в САЩ, който тази година се пада на 27 ноември.

Докато разговорите продължаваха в Женева, европейските столици представиха собствен контраплан на първоначалния 28-точков план на САЩ, който беше критикуван за твърде благосклонен към Москва. В съвместно изявление на 23 ноември САЩ и Украйна описаха първия кръг от консултациите като конструктивен и отбелязаха, че темпът на напредъка е окуражаващ. Обявлението подчерта, че всяко прекратяване на огъня трябва напълно да защитава суверенитета на Украйна. Също така се посочва, че Киев изразява признателност за подкрепата на САЩ и лично за президента Тръмп, като и двете страни се ангажираха да продължат детайлната работа по нови съвместни предложения.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, говорейки по-късно вечерта, заяви, че делегацията на страната е подчертала значението на продължителния ангажимент с Вашингтон. Той добави, че има признаци, че екипът на Тръмп взема предвид позициите на Украйна и приветства „новия импулс“ в дипломацията.

Според информация, съобщена от Ройтерс, европейският контраплан се различава по няколко ключови аспекта от оригиналния американски проект. Той предвижда по-големи въоръжени сили на Украйна в мирно време, ограничени до 800 000 военнослужещи вместо 600 000. Планът също така потвърждава, че присъединяването на Украйна към НАТО зависи от консенсус сред членовете на алианса, който в момента не съществува, като същевременно забранява постоянно разполагане на войски на НАТО на украинска територия в мирно време.

Интересното е, че контрапредложението премахва по-ранното изискване Киев да признае контрола на Русия върху окупираните украински територии. Планът също така предвижда освобождаване на всички цивилни пленници и отвлечени деца. Други елементи, запазени от предишни проекти, включват връщането на Русия в Г-8 и поставянето на Запорожката АЕЦ под международен надзор, като производството на електроенергия ще се споделя между Украйна и Русия според тази схема.