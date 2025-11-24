На прага на зимния сезон: Важни съвети за безопасност в планината и по ски пистите

Зимният сезон вече наближава – планините постепенно се покриват с първия сняг, а планинските пътеки и ски пистите все още очакват любителите на зимните спортове. За много хора това е време за активна почивка и разходки сред природата, но ниските температури, първият лед и непредсказуемите условия изискват особена подготовка.

Преди да се отправите към планината, е важно да сте информирани и добре оборудвани, за да се насладите на сезона безопасно.

В следващите редове ще разгледаме основни съвети за зимна подготовка, подходящо облекло и безопасност за планинари, скиори и любители на природата, които ще ви помогнат да започнете зимния сезон уверено и спокойно.

Защо подготовката е толкова важна?

Според спасителите, едни от най-честите грешки, които туристи допускат, са подценяване на времето и недостатъчна екипировка. Нерядко операции започват заради хора, тръгнали с неподходящи обувки, без ръкавици, с изтощена батерия на телефона или без ясна представа за маршрута.

Зимната планина е прекрасна, но тя не допуска импровизации.

Как да се подготвим за зимен преход?

Някои съвети са познати, но всяка година именно те спасяват човешки животи.

1. Подгответе правилната екипировка:

топли, водоустойчиви и непромокаеми дрехи, подредени на слоеве;

стабилни зимни туристически обувки;

ръкавици, шапка, шал;

челник и резервни батерии;

комплект за първа помощ;

термос с топла напитка и енергийни храни.

2. Следете прогнозата от официални източници, като НИМХ и ПСС.

Дори 15 минути разлика може да означават мъгла, силен вятър или снеговалеж.

3. Използвайте навигация разумно.

Телефонът замръзва бързо. Винаги имайте офлайн карта, компас или разпечатан маршрут.

4. Не тръгвайте сами.

Зимните условия са непредвидими. Преходите в група са много по-безопасни.

5. Уведомете някого за маршрута си.



Спасителите често казват, че това може да спести часове при издирване.

Ако сте скиор или сноубордист: най-рисковият период е началото на сезона

Инструкторите предупреждават, че първите седмици от сезона са най-опасни:

тялото още не е в зимна форма;

много хора бързат да се качат на пистите;

екипировката често не е проверена след лятото.

Затова:

• Загрейте добре преди първото спускане.

• Настройте ски и сноуборд при специалист.

• Носете каска — задължително.

• Спазвайте правилата на пистите.

Не подценявайте застраховката „Планинско спасяване“

Тя струва по-малко от обяд в курорт, но покрива разходи при акция, които могат да достигнат хиляди левове. Планинските спасители от години напомнят, че липсата на застраховка е сред най-големите грешки на туристите.

Планината е гостоприемна към подготвените

Зимата е сезон, който носи вълнение — искрящ сняг, тишина, красиви върхове, адреналин на пистите. Но тя изисква уважение. С добра екипировка, информация от официални източници и разумна преценка, може да се насладите на зимната планина безопасно и уверено.

Полезни телефони за зимния сезон