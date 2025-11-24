Православната църква почита Света великомъченица Екатерина

На 24 ноември Българската православна църква и вярващите почитат паметта на Света великомъченица Екатерина. Празникът е известен в народните традиции и като ден, в който се извършват ритуали за здраве и благополучие на домочадието.

Житие на светицата

Света Екатерина е родена в Александрия (Египет) и е била дъщеря на тогавашния управител Конт. Тя е известна като една от най-образованите жени на своето време. Получила блестящо образование в столицата, Екатерина изучавала трудовете на най-видните философи и учени на епохата.

Според житието ѝ, девойката поставила условие пред родителите си, че ще встъпи в брак единствено с мъж, който я превъзхожда по мъдрост, богатство и красота. Нейната майка, която тайно изповядвала християнството, я изпратила при отшелник, който я въвел във вярата.

Сблъсъкът с империята

Преданието разказва за срещата на Екатерина с римския император, пред когото тя смело защитавала християнската вяра и се опитала да го убеди в грешката му да преследва християните. Благодарение на своята риторика и вяра, тя успяла да приобщи към християнството дори съпругата на императора, както и множество мъдреци, изпратени да я оборят.

Заради своята непоколебимост, светицата била хвърлена в тъмница и осъдена на смърт чрез разпъване на колело с шипове. Легендата гласи, че колелото се разпаднало при допира с нея. В крайна сметка Екатерина била обезглавена през 305 година. И до днес основен символ в иконографията ѝ остава "колелото на Екатерина".

Наследство

Според преданията, ангели отнесли тялото на мъченицата в планината Синай. Там през VI век византийският император Юстиниан I основава прочутия Синайски манастир "Св. Екатерина". Светата обител е запазена през вековете и съхранява безценни образци на раннохристиянското изкуство и стари ръкописи.

Именици

Днес своя имен ден празнуват всички, които носят имената Екатерина, Катя, Катерина, Катрин, Тина и техните производни.