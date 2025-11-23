Почина журналистът Борислав Банев

Тази сутрин е починал журналистът Борислав Банев, съобщават негови колеги и приятели в социалните мрежи.

Професионалният път на Банев преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл.

Водил е новините в телевизия ММ, бил е редактор в „Егоист“, EGO и Vice. През последните години се занимаваше и с фотография и пишеше за портала за култура Boyscout.

Ето какво написа в социалните мрежи Ники Кънчев:



"Боби, Боби, Боби!



Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо.



Няма да забравя какво си гледал като тийнеджър в Разград, нито пък статиите ти в "Егоист" и навсякъде другаде, уникалният ти музикален вкус!



Сбогом, моето момче!



Почивай в мир, Борислав Банев!"

„Привидното му спокойствие изчезва в момента, в който започне да говори разпалено за най-великия албум на Stones или най-добрите метъл барабанисти например. Въобще Банев е онзи емоционален и чист рокендрол човек, с когото искаш да пиеш и да ходиш по концерти, защото винаги има какво да научиш. Неговият подкаст е носталгична история за порастването и кратките течения в съвременната музика, които умират бързо, но се помнят дълго. Както сам го описва, 100 % дестилиран Банев. Наздраве по този повод“, така го представят“, така го представят в Boyscout.

Борислав Банев е роден в Разград и е завършил там Математическата гимназия. Неговият съученик и бивш главен редактор на в. „Дума“ Йордан Мичев съобщава, че поклонението ще бъде във вторник, 25 ноември, 13:00 ч. в София, в храм „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. "Царица Елеонора" 6, в кв. „Бъкстон“.