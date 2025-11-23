Фон дер Лайен за мирния план на Тръмп: Трябва да върнем отвлечените от Русия деца

Председателят на европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира условията за мир в Украйна, събрани в 28 точки от САЩ. Тя публикува в социалната мрежа X, в който обобщава европейската позиция.

Бъдещето на украинските деца

Тя призова "централната“ роля на Европейския съюз да бъде "напълно призната“. Изисква всяко споразумение да позволява завръщането на украинските деца, отвлечени от Русия.

Урсула фон дер Лайен обяви провеждането на нова среща на върха с Украйна и Канада, посветена на съдбата на тези деца.

"В допълнение към елементите, необходими за справедлив и траен мир и суверенитета на Украйна: всяко споразумение трябва да включва връщането на украинските деца, отвлечени от Русия. Няма да почиваме, докато всяко едно от тях не се събере отново със семейството си, в дома си", заяви Фон дер Лайен.

Европейската интеграция на Украйна

По думите ѝ планът следва да включва възстановяването на страната, интеграцията ѝ в единния пазар на ЕС и в крайна сметка пълноправното ѝ членство в блока.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски има срок до 27 ноември да отговори на предложението на Доналд Тръмп по 28-те точки от мирния план.

В Женева в понеделник, 24 ноември, ще се проведе среща на лидерите на Европейския съюз по покана на председателя на Европейския съвет Антонио Коща покани.

"Американският проект на план от 28 точки включва важни елементи, които ще бъдат от решаващо значение за справедлив и траен мир. Готови сме да се присъединим към работата за осигуряване на устойчив мир в бъдеще“, отбеляза Коща.