Протестиращи: Двойното поскъпване за паркиране в зоните е рекет
Пореден протест срещу реформата в платеното паркиране в София от догодина се проведе днес пред Столична община.
Демонстрантите настояват планираните промени да бъдат преразгледани.
Според тях Общината не предлага реално решение на проблема с липсата на паркоместа.
Двойното увеличение на цените за паркиране в зоните е "кражба и рекет", казват протестиращите:
"Столична община ни заблуждава, че по някакъв начин ще ни реши нерешим проблем с паркирането - това е абсолютен рекет. Целта всъщност им е автомобилът да се превърна в една излишна вещ, която генерира само разходи";
"Искаме по-адекватни мерки, искаме да може да се паркира нормално от живущите, да има някаква гъвкавост".
"Проблемът е липсата на място за паркиране в зоната"; "Да предложат паркинги, да покажат какво къде се мисли и чак тогава да я въвеждат тази зона", казаха протестиращи пред БНР.
