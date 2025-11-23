  • Instagram
Протестиращи: Двойното поскъпване за паркиране в зоните е рекет

Стопкадър/БНТ
Пореден протест срещу реформата в платеното паркиране в София от догодина се проведе днес пред Столична община.

Демонстрантите настояват планираните промени да бъдат преразгледани.

Според тях Общината не предлага реално решение на проблема с липсата на паркоместа.

Двойното увеличение на цените за паркиране в зоните е "кражба и рекет", казват протестиращите:

"Столична община ни заблуждава, че по някакъв начин ще ни реши нерешим проблем с паркирането - това е абсолютен рекет. Целта всъщност им е автомобилът да се превърна в една излишна вещ, която генерира само разходи";

"Искаме по-адекватни мерки, искаме да може да се паркира нормално от живущите, да има някаква гъвкавост".

"Проблемът е липсата на място за паркиране в зоната"; "Да предложат паркинги, да покажат какво къде се мисли и чак тогава да я въвеждат тази зона", казаха протестиращи пред БНР.

