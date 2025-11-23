Максим Бехар: От значение е харизмата на политика, AI няма как да помогне за това

Според последно световно проучване политическите послания, генерирани от изкуствен интелект (AI), могат да бъдат толкова убедителни, колкото и написаните от хора.

"Хората все по-малко слушат и гледат политически послания. Колкото и често избори да има, все по-малко хора обръщат внимание на посланията, кой какво говори, защото посланията в България в голяма степен са едни и същи", коментира PR експертът Максим Бехар в съботното издание на "България сутрин".

Той подчерта, че за хората са по-важни конкретиките, които казват политиците, а те често са неизпълними или неизпълнени обещания.

"От значение е харизмата на политика. AI няма как да помогне за това. Изкуственият интелект и да съкращава някакво време за това как се подготвят политически речи, платформи, няма кой да ги чуе. Кой в днешно време гледа предизборни дебати у нас? В Америка този бизнес е много добре развит", заяви Бехар.

Политици в социалните мрежи

В ефира на Bulgaria ON AIR той изтъкна, че в една реч се обръща 7% внимание на текста, останалите 93% са върху езика на тялото, жестовете, контакта с аудиторията.

Въпреки че е световна практика политици да общуват чрез социалните мрежи, в България това не е практика.

"Не познавам политик в България, който да използва силата на тази медия. Има 5-6 партии, които поддържат някакви профили, по-голямата част от тях са със забранени коментари, така че какво от това", даде пример PR експертът.

Той не вижда потенциален български политик, който да се качи на такси за една седмица и да се слее с обикновените българи.

"Не да прави клипчета в TikTok, а за да види какви са проблемите на хората в някой краен квартал. И на база на това да си направи политическата програма", поясни Максим Бехар.

По думите му често при политиците не помага дори естественият интелект.

Той призова управляващите в лицето на президента, премиера, политическите сили да седнат на една маса и видят общите приоритети за доброто и просперитета на българите, вместо да си отправят обвинения през медиите.





