"Ловът на хора" в Сараево: Западняци отстрелвали деца, плащали по 200-300 хиляди евро на "сафари"

Новина за образувано разследване в Италия за участия в „сафарита с хора“ в Сараево в началото на 90-те години шокира света. Италианската прокуратура е получила данни от журналиста Ецио Гавацени, който твърди, че сред заподозрените са богати мъже, плащали, за да стрелят по цивилни – включително по деца.

По думите му участието в подобни варварски „екскурзии“ е струвало между 200 и 300 хиляди евро. Това заяви Гавацени в ексклузивно интервю за NOVA.

- Можете ли да ни разкажете накратко какви данни сте събрали за този „лов на хора“ в Сараево и как започна разследването на прокуратурата?

- Данните, които събрах през последните две години, показват, че западни граждани – не само италианци, но и от други европейски държави – са плащали, за да стрелят по цивилни в Сараево. Това са хора с големи финансови възможности, предприемачи, които са се занимавали с този ужасяващ „туризъм“.

- Според Вас тези лица са действали самостоятелно или със знанието и подкрепата на политически или паравоенни структури?

Всички познаваме Караджич, осъден на доживотен затвор от съда в Хага. Ясно е, че ако съм турист от Италия, Германия или Франция и искам да стигна до хълмовете над Сараево, за да стрелям по цивилни, неизбежно трябва да премина през територия, контролирана от тези структури. А щом трябва да премина, значи трябва и да се споразумея с тях.

- Има свидетелства за „ценова листа“ – различни тарифи за мъже, жени и момичета. Имате ли информация по този въпрос?

- Мога да кажа, че едно „сафари“, продължаващо уикенд – тръгване в петък следобед и връщане в неделя вечер – е струвало между 200 и 300 хиляди евро по днешни цени. Предпочитаните мишени са били децата, които естествено са стрували повече. За тези хора най-желаният „трофей“ са били именно децата.

- Това разследване може ли да доведе до първи съдебни процеси срещу европейски граждани, участвали във военни престъпления като частни лица?

- Да. Престъплението, по италианското законодателство, е масово убийство, утежнено от низши подбуди. Това е престъпление, което не се погасява по давност.

- Един много личен въпрос: по време на работата Ви по тази тема случвало ли Ви се е да плачете? Имало ли е момент, който Ви разтърси емоционално?

- Когато разбрах, че „ловецът“ трябва да занесе у дома трофей – и осъзнах какъв точно е този трофей – тогава проумях дълбочината на пропастта, в която тези хора са паднали.

Напомняме, че хърватски разследващ журналист Ецио Гавацени подаде жалба до прокуратурата в Милано и срещу сръбския президент Александър Вучич за предполагаемото му участие в случаите, при които се твърди, че богаташи са пътували до Сараево по време на войната през 90-те години, за да стрелят по цивилни граждани за забавление.

Според хърватския журналист Домагой Маргетич, Вучич като млад доброволец е бил на една от сръбските позиции на хълмовете около Сараево, от която се е стреляло по невъоръжени цивилни, включително жени и деца.

Сръбският президент Александър Вучич категорично отрече обвиненията и заяви, че никога не е носил снайперска пушка и за пръв път чува за твърденията за човешки сафарита при обсадата на Сараево: „Никога не съм носил снайперска пушка и не знам нищо за никакво „сафари“. Нямах оръжие. Когато дойдох и попитах дали мога да бъда с тях, ми казаха: „Малкият, връщай се, нужен ни е журналист, който знае английски“. Историята е толкова абсурдна и всички го знаят. Имам записи, свидетели — и там, където твърдят, че съм носил пушка, всъщност държах статив за камера“, каза Вучич пред „Информър“. Преди години той твърдеше, че на въпросните снимки не носи пушка, а чадър.